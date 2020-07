Avec en moyenne 127,4 contaminations journalières, le nombre de nouvelles infections par le coronavirus au cours de la période du 8 au 14 juillet a augmenté de 46 % par rapport à la semaine précédente, indiquent samedi le SFP Santé publique et Sciensano.

Pour la journée de vendredi, on diagnostiquerait 261 nouveaux cas mais ces chiffres doivent encore être consolidés et sont à ventiler sur plusieurs jours. Pour rappel, lundi, on dénombrait 216 nouveaux cas, mardi 185 et mercredi 202.

A noter que l'augmentation est observée dans toutes les provinces.

Les hospitalisations restent stables (+1%), tandis que les décès sont encore en baisse. En moyenne, 2,4 personnes sont mortes chaque jour des suites d'une contamination par le coronavirus durant la semaine du 8 au 14 juillet (-35%).

Au total, 63.499 personnes ont été testées positives au Covid-19 en Belgique depuis le début de la pandémie et 9.800 en sont mortes.