Le SPF Santé publique et Sciensano ont publié ce mardi 23 juin le dernier bilan épidémiologique en Belgique. Contaminations, hospitalisations, décès: voici les évolutions relatives à l'épidémie de coronavirus dans notre pays.

Sciensano a opté pour une nouvelle méthodologie dans la publication des chiffres concernant le coronavirus. Désormais, il s'agit d'une moyenne sur les 7 derniers jours, ce qui permet de constater plus facilement une tendance dans l'évolution de l'épidémie et aussi éviter un bilan hebdomadaire peu parlant par rapport aux chiffres quotidiens publiés précédemment.

Pour les chiffres publiés ce mardi, on constate donc 5 décès, 18 admissions à l'hôpital et 89 nouveaux cas d'infections en moyenne sur les sept derniers jours.

En tout, on dénombre 9713 décès en Belgique depuis le début de l'épidémie dans notre pays, dont 4737 en hôpital et 4853 en maison de repos. En tout, 17 660 personnes ont été hospitalisées depuis le début de l'épidémie. Actuellement, 293 lits d'hôpital sont occupés par des patients atteint par le coronavirus et 42 sont en soins intensifs.

