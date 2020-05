Tout comme la plupart des pays européens, sauf l'Allemagne.

Les chiffres de ces derniers jours inquiètent les experts. L'épidémiologiste Marius Gilbert constate notamment dans les dernières données un relâchement de la part des Belges dans le respect des mesures sanitaires. Visible dans le nombre de contaminations qui est à nouveau en hausse, ce relâchement aurait eu lieu peu de temps après l'annonce du déconfinement. Dans les jours à venir, les chiffres devraient refléter l'impact de la première levée des restrictions (NDLR: mise en oeuvre le 4 mai). "Le virus est toujours très présent dans notre pays et on constatera une plus grande propagation encore dans les jours à venir, estime Herman Goossens, microbiologiste à l'Université d'Anvers, dans De Morgen.

Selon l'expert, le lieu de travail est un lieu propice à la contamination, tout comme les transports publics. "Ce qui me rend positif, ce sont les efforts importants réalisés par les magasins, constate le microbiologiste. Mais je n'ai pas l'impression que les entreprises soient tout aussi bien préparées".

Herman Goossens ne pense toutefois pas qu'il était trop tôt pour entamer la sortie du lockdown. "Nous en savons déjà beaucoup sur le virus, affirme-t-il au quotidien flamand. Nous en savons assez que pour éviter une deuxième vague." La perspective de devoir à nouveau durcir les mesures dépasse l'expert. Il s'agirait selon lui d'un "échec collectif". Tant le gouvernement que la population en seraient responsables.

Le microbiologiste estime même que le premier confinement aurait peut-être pu être évité. L'expert souligne pour cela le cas de Taïwan qui a commencé des tests approfondis et l'isolement des malades dès janvier. "Chez nous, ces tests massifs n'ont pas eu lieu, regrette-t-il. Une erreur colossale que la plupart des autres pays européens ont commise sauf l'Allemagne. Je suis frustré à ce sujet. Pas à cause des politiciens belges ou de mes collègues experts, mais à cause du système. Une enquête devra être organisée pour comprendre comment cela se fait que nous n’ayons reçu aucune information sur ce qui se passait à Taiwan."