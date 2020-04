Coronavirus en Belgique: que penser des 127 nouvelles admissions à l’hôpital ? © AFP/KENZO TRIBOUILLARD Santé Laurence Dardenne

Alors que la Première ministre Sophie Wilmès avait insisté lors de sa conférence de presse relative au plan de déconfinement que " rien n’est gravé dans le marbre ", cette fois, c’est Benoît Ramacker, porte-parole du Centre national de crise, qui s’est chargé de rappeler à qui n’aurait toujours pas compris que : " Rien n’est certain, rien n’est acquis. Le virus n’est pas encore définitivement vaincu et malheureusement, il pourrait toujours revenir de plus belle."