Dans ses rapports quotidiens, l’institut scientifique de santé publique Sciensano fournit de plus en plus de données sur l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Ce mardi, dans son bulletin épidémiologique, Sciensano propose une nouvelle carte de Belgique représentant le nombre total de cas confirmés par commune.

Les deux entités les plus touchées apparaissent en vert foncé (entre 255 et 478 cas) : Mons en Wallonie et Anvers en Flandre.

© Sciensano



Cette carte permet de constater que, dans quelques communes, aucun cas de coronavirus n'a encore été détecté, comme à Brunehaut (Hainaut), Vresse-sur-Semois (Namur), Florenville (Luxembourg) ou Stoumont (Liège).

Sciensano diffuse également une infographie montrant le nombre total de cas confirmés pour 100 000 habitants. Cette présentation-ci permet de comparer le nombre de cas par rapport à la densité de population.

© Sciensano



Si vous n'arrivez pas à lire l'infographie :