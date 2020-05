Voici les chiffres de ce dimanche 24 mai.

Sciensano et le SPF Santé publique ont dévoilé à 11 heures les dernières données relatives à l'épidémie de coronavirus en Belgique. Selon le rapport épidémiologique de ce dimanche 24 mai, 48 Belges ont été hospitalisés, tandis que 117 patients ont pu rentrer chez eux. Il y a actuellement 1.324 lits occupés par des patients atteints du coronavirus (-64 par rapport à ce samedi), dont 256 en soins intensifs (-3 par rapport à samedi).

On déplore malheureusement le décès de 43 personnes (19 en Flandre, 19 en Wallonie et 5 à Bruxelles), ce dimanche. 22 Belges ont perdu la vie à l'hôpital et 18 en maison de repos.



Le pays compte actuellement 57.092 cas de covid-19. Ces dernières 24 heures, 282 tests se sont avérés positifs. 143 des nouveaux cas ont été rapportés via les canaux de rapportage classique et 139 via l’étude dans les maisons de repos.

12.578 tests ont été réalisés ce samedi, portant à 781.284 le nombre total de tests effectués depuis le début de la crise sanitaire.