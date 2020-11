Avec l’augmentation du télétravail, les problèmes de lombalgie risquent d’apparaître en raison d’un mobilier non adapté.

La chaise serait-elle le pire ennemi de l’homme, lui dont le squelette est fait pour bouger et qui, aujourd’hui, passe d’interminables heures assis. En position statique le plus clair de son temps, que ce soit à l’école, à table, dans les transports en commun, pour se reposer ou alors travailler devant un écran, sur un siège en principe ergonomique au bureau. Mais à l’heure où le télétravail est rendu obligatoire, qu’en est-il du mobilier domestique ? Pas sûr qu’il soit toujours bien adapté au nouvel usage accru qui en est fait.

Pour nous convaincre de l’importance d’une bonne assise, Renaud Scholzen, kinésithérapeute, co-fondateur et directeur de NoaTec, “a healthy way to sit”, est venu avec son attirail de mesures, dont un Xsensor, genre de coussin qui capte les différents points de pression, mesure divers paramètres et fait une empreinte de votre assise aussitôt visualisée sur écran.

“Là, on voit que vous êtes plus en appui sur l’ischion gauche que sur le droit, commente le kiné.On observe que l’assise n’est pas symétrique. En tout cas, à ce moment-là puisque le système donne une image instantanée”. Et après ? “ On voit aussi que les tissus mous sont écrasés de manière assez intense. Si on maintient cette position trop longtemps, à un moment donné, on risque d’avoir des problèmes de vascularisation des tissus. Or en freinant la circulation des liquides, on apporte moins de nutriments, d’oxygène aux tissus. Le métabolisme des différents organes devient alors plus compliqué. Cette répétition, jour après jour, année après année peut favoriser certaines maladies (lombalgies, fatigue chronique, déficit de l’attention causé par un manque d’oxygénation…) Chez une personne âgée qui passe des heures assise dans un fauteuil, c’est un risque de développer des escarres”.