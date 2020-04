La crise sanitaire que nous traversons, en Belgique et dans le reste du monde, est une crise sans précédent qui appelle des mesures exceptionnelles. Malheureusement, toutes les populations du monde ne sont pas logées à la même enseigne de soins. Malgré le confinement, Entraide et Fraternité lutte contre la propagation du Covid-19 par solidarité envers les plus vulnérables.

Le virus ne connaît pas de frontière. L’année 2020 s’annonçait déjà très pénible pour Haïti, mais elle pourrait s’avérer encore plus tragique avec l’arrivée du Covid-19 sur l’île. Jusqu’ici préservé, le pays le plus densément peuplé de la Caraïbe est à présent également touché par la pandémie. Dommage collatéral, Haïti est déjà extrêmement vulnérable aux épidémies et n’a absolument pas les structures hospitalières pour y faire face. La situation est cauchemardesque pour le personnel médical qui ne dispose pas de la logistique nécessaire pour assurer un bon traitement des malades. Il n'y aurait qu'environ 120 lits de soins intensifs pour les 12 millions d'habitants que compte le pays. Le matériel fait défaut et le personnel qualifié manque cruellement. Alors que le monde se referme, la prise en charge d’un nombre croissant de malades ne sera pas possible sans une aide extérieure.

Un pays déjà fragilisé et pauvre

Déficits de développement, souvent frappé par des catastrophes naturelles de types tremblements de terre qui entraînent des désastres, Haïti est le pays le plus fragile de toute la région des Amériques. Six millions d’Haïtiens, soit 60 % de la population, vivent avec moins de 2 dollars par jour. Les taux d'insécurité alimentaire sont extrêmement élevés, avec 35 % de la population haïtienne touchée, voire extrêmement touchée. A cela s’ajoutent aussi des problèmes importants de malnutrition chez les enfants. Les changements climatiques récents et l’épidémie de coronavirus actuelle risquent de mener la population à une situation de crise sans précédent. Entraide et Fraternité , une ONG catholique de solidarité internationale créée en 1961, souligne qu’il est temps d’agir. Afin que les Haïtiens ne soient pas les laissés pour compte de notre planète, ils doivent pouvoir compter sur le soutien de tous !

Plus de justice climatique

Haïti fait partie des pays les moins émetteurs en gaz à effet de serre et ne contribue donc pas aux changements climatiques actuels. Et pourtant, déjà vulnérable, ce petit pays des Caraïbes est l’un des pays les plus affectés au monde par les effets du réchauffement climatique et les aléas naturels. L‘indice mondial des risques climatiques le classait en 2016 dans le top 3 des pays les plus touchés. Acidification des sols, sécheresse, saison des pluies plus courtes, mais beaucoup plus intenses, disparition des terres cultivables et diminution drastique des rendements agricoles, les conséquences sont extrêmement graves pour la population. Face à ce constat, Entraide et Fraternité réclame plus de justice climatique. Ces revendications font l’objet d’une pétition à signer en ligne . Elles seront transmises à la Chambre des représentants du Parlement fédéral, ainsi qu’au Gouvernement fédéral.

Faites votre don de Carême !

C’est cette situation alarmante en Haïti qui a également poussé Entraide et Fraternité à organiser une vaste campagne de soutien aux paysans haïtiens. C’était sans compter sur l’arrivée de l’épidémie virale de coronavirus. Les célébrations annulées en paroisses pour cause de fermeture, les collectes du Carême de partage le sont donc aussi. Les moyens risquent donc de cruellement manquer. Si nous ne faisons rien pour pallier cette situation exceptionnelle, la perte financière est estimée à pas moins de 450.000 euros pour les projets de lutte contre la faim et la pauvreté. L’ONG invite donc à ne pas annuler toute forme de solidarité.

© Entraide et Fraternité



Pour faire un don pour une vie digne et sans faim, vous avez différentes possibilités :

Faire un don par virement bancaire sur le compte BE68 0000 0000 3434 avec la communication « Don Haïti - 6518 ».

Faire un don en ligne

Faire un don via la cagnotte Facebook

Tout don de 40 € et plus vous donne droit à une réduction fiscale à hauteur de 45 %. Une attestation fiscale vous sera envoyée en avril 2021.

Carême de partage 2020 : N'annulons pas la solidarité !

Le don de Carême compte parmi les plus beaux des gestes fraternels pour un chrétien. Un immense merci de votre partage.

Plus d’infos sur : https://careme2020.entraide.be/