DPA?ANP et AFP

DPA?ANP et AFP

DPA?ANP et AFP

Nouveau record en Allemagne

L'Allemagne a enregistré un nombre record de 23.542 nouvelles infections par le coronavirus au cours des dernières 24 heures, a indiqué vendredi l'Institut de veille sanitaire de référence Robert Koch (RKI). Le pays est en confinement depuis une semaine et demie.

Au total, 751.095 personnes ont été infectées par le coronavirus en Allemagne. Deux-cent-dix-huit nouveaux décès ont par ailleurs été rapportés en 24 heures, portant à près de 12.200 le nombre total de morts.

Le pays observe depuis début novembre, et ce jusqu'à la fin du mois, un confinement afin de lutter contre le coronavirus.

L e ministre allemand de la Santé, Jens Spahn a, en réaction aux récents chiffres, déclaré qu'il était encore trop tôt pour dire si un prolongement des mesures de confinement serait nécessaire pour endiguer la propagation du virus. La chancelière Angela Merkel et les dirigeants des seize Länder (Etats régionaux) feront un point lundi sur la situation et décideront si la hausse des cas a été suffisamment ralentie pour modifier ou non les mesures prises.

Les membres de l'OMS renforcent la préparation aux pandémies

Les membres de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont décidé à Genève de renforcer la préparation aux prochaines pandémies. Ils ont approuvé vendredi une résolution pour mieux faire appliquer le Réglement sanitaire international. Validée en commission pendant la semaine, celle-ci a été avalisée en plénière de l'Assemblée mondiale de la santé. Si elle ne change pas vraiment les dispositifs déjà en vigueur, elle réaffirme l'importance du Réglement sanitaire international, ciblé par plusieurs pays depuis le début de la pandémie.

Avec cette résolution, la communauté internationale appelle à garantir que les Etats soient mieux équipés pour détecter et répondre à des situations comme la pandémie actuelle. Sans attendre l'approbation, le directeur général de l'OMS, l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'était félicité dès mardi après la décision en commission.

Le scénario d'un mécanisme d'évaluation de chaque Etat par ses pairs, comme au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, semble avancer. Plusieurs pays l'approuvent, la Suisse se penche sur lui et les Etats-Unis ont estimé qu'il pourrait être utile.

Washington a à nouveau ciblé l'OMS que le président Donald Trump a visée à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie. Un de ses représentants a déploré que le "cahier des charges" de la mission internationale en Chine chargée d'établir l'origine du virus n'ait pas été discuté avec les Etats membres. Il a affirmé que celui-ci violait la résolution qui a mandaté ces experts.

Mais l'élection annoncée de Joe Biden comme prochain président américain semble apaiser M. Tedros qui a félicité le démocrate à plusieurs reprises depuis une semaine. Le directeur général, sans mentionner M. Trump, a dénoncé le "déni" et "l'ignorance délibérée" face au Covid-19, appelant à l'unité et à la collaboration.

Ecourtée et axée seulement sur le coronavirus en mai, l'Assemblée mondiale de la santé aura pu aborder d'autres défis cette semaine, même si la pandémie est restée au centre des discussions. Un plan de dix ans contre des maladies négligées et un code international sur le personnel de santé ont été notamment validés lors de la réunion.