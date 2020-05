La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 347.723 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 21h00.

Plus de 5.541.590 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 2.191.200 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations.

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 98.584 décès pour 1.671.728 cas.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 37.048 morts pour 265.227 cas, l'Italie avec 32.955 morts (230.555 cas), la France avec 28.530 morts (182.722 cas), et l'Espagne avec 27.117 morts (236.259 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.992 cas (7 nouveaux entre lundi et mardi), dont 4.634 décès (0 nouveaux).

L'Europe totalisait mardi à 21h00 173.665 décès pour 2.057.043 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 41.665 décès (774.772 cas), l'Asie 14.500 décès (466.830 cas), le Moyen-Orient 8.961 décès (358.699 cas), l'Afrique 3.511 décès (117.423 cas), et l'Océanie 130 décès (8.491 cas).

L'Allemagne prolonge ses règles de distanciation jusqu'au 29 juin

L'Allemagne prolonge jusqu'au 29 juin ses règles de distanciation pour contenir l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé mardi le gouvernement d'Angela Merkel. Jusqu'à dix personnes, ou deux familles, pourront se réunir "dans des lieux publics", ont décidé le gouvernement et les 16 Etats régionaux, qui recommandent de "maintenir le nombre de personnes avec lesquelles on a des contacts aussi bas que possible" et de privilégier les réunions "à l'extérieur", a annoncé le gouvernement fédéral dans un communiqué.

Les Etats régionaux peuvent également assouplir ou resserrer d'autres règles en fonction du degré de contamination.

La propagation du virus s'accélère au Brésil, au Pérou et au Chili

La propagation du coronavirus "s'accélère" au Brésil, au Pérou et au Chili, a prévenu mardi une agence régionale de l'Organisation mondiale de la santé, appelant ces pays à ne pas relâcher les mesures destinées à ralentir les contaminations. "En Amérique du Sud, nous sommes particulièrement inquiets étant donné que le nombre de nouveaux cas enregistré la semaine dernière au Brésil est le plus haut sur une période de sept jours, depuis le début de la pandémie", a déclaré Carissa Etienne, directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), basée à Washington.

"Le Pérou et le Chili ont aussi enregistré des taux élevés, signe que la propagation s'accélère dans ces pays", a-t-elle ajouté.

L'Amérique latine et les Caraïbes comptent désormais 774.767 cas officiels de contaminations au nouveau coronavirus et plus de 41.600 morts, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 21h00.

Le nombre quotidien de nouvelles contaminations a dépassé celui de l'Europe et des Etats-Unis, faisant du continent latino-américain "sans aucun doute" le nouvel épicentre de la pandémie, selon l'OPS.