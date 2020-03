L'avion transport six millions de masques a atterri à 6h22 lundi matin à l'aéroport de Liège, a confirmé le responsable communication de l'aéroport, Christian Delcourt. Cette cargaison, qui comprend six millions de masques chirurgicaux et 147.000 masques de type FFP2, doit permettre à la Belgique de disposer de davantage de masques pour faire face à la pandémie du Covid-19. Ces masques vont pouvoir être distribués au personnel soignant.

La ministre de la Santé publique, Maggie De Block (Open Vld), a précédemment dit être "ravie" que cette livraison allait avoir lieu. "Cela nous permet de fournir aux professionnels de la santé, aux gens qui se trouvent en première ligne, la protection nécessaire", a-t-elle commenté.