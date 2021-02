La pandémie a fait plus de 2,3 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, lundi vers 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (464.831), devant le Brésil (232.170), le Mexique (166.200), l'Inde (155.080) et le Royaume-Uni (112.465).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

L'Iran lance sa campagne de vaccination

L'Iran a débuté mardi la campagne de vaccination contre le covid-19, selon des images diffusées en direct par la Télévision d'Etat de ce pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient.

"Nous commençons la vaccination nationale contre le Covid-19", a indiqué le président iranien Hassan Rohani, qui participait en visioconférence à la cérémonie organisée dans un hôpital de Téhéran.

Plusieurs responsables de l'OMS et du système Covax ont mis en garde lundi contre un excès de pessimisme envers le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, alors qu'il s'agit avant tout de limiter les hospitalisations et sauver des vies.

L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé dépêchée en Chine pour tenter de découvrir les origines de la pandémie de Covid-19, plus d'un an après le début de la crise sanitaire, donnera mardi à 07H30 GMT une conférence de presse, a annoncé l'OMS lundi.

Un variant du coronavirus identifié initialement au Royaume-Uni se propage rapidement aux Etats-Unis avec un doublement du nombre de cas tous les 10 jours, menaçant de provoquer un nouveau pic épidémique, selon une étude.

Facebook lance un filet plus large sur la désinformation anti-vaccins

Facebook a annoncé lundi redoubler d'efforts en faveur de la vaccination contre le coronavirus, avec toujours plus d'informations sur les campagnes nationales et des mesures renforcées contre les fausses rumeurs répandues par les groupes anti-vaccins.

La vaccination débute aussi sur... l'île de Pâques

Les 120 premières doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées lundi sur l'île de Pâques, territoire au milieu du Pacifique, où aucun cas n'a été recensé depuis plus de 300 jours grâce à la fermeture totale aux tourisme.

Royaume-Uni: les sans-papiers seront vaccinés

Les migrants sans-papiers au Royaume-Uni auront le droit d'être vaccinés gratuitement contre le Covid-19 sans vérification de leur droit de résidence, a indiqué le gouvernement lundi.

L'Ontario annonce un déconfinement graduel

L'Ontario, province la plus peuplée du Canada et confinée depuis le 26 décembre, a annoncé une réouverture partielle des commerces non essentiels à partir de mercredi, grâce à une baisse du nombre de cas de Covid-19 et des hospitalisations.

Tests pour chats et chiens à Séoul

A Séoul, les chats et chiens qui souffrent de fièvre, toux ou difficultés respiratoires peuvent être testés pour le coronavirus s'ils ont été exposés à des personnes porteuses de la maladie, a annoncé lundi le gouvernement de l'agglomération de la capitale de la Corée du Sud.

Le pays a connu son premier cas de contamination chez un animal, en l'occurrence un chaton.

Le 8e de finale aller de Ligue des champions se jouera à Budapest

Le huitième de finale aller de Ligue des champions entre Mönchengladbach et Manchester City se jouera à Budapest, à la date inchangée du 24 février, a annoncé lundi l'UEFA.

Dimanche, l'instance du football européen avait annoncé le déplacement dans la capitale hongroise d'un autre 8e de finale, entre Leipzig et Liverpool, l'Allemagne ayant interdit aux voyageurs venant d'une zone où la pandémie de Covid est particulièrement active d'entrer sur son territoire.