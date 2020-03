Comme chaque jour, le SPF Santé Publique a communiqué, via son site web , ce dimanche 8 mars sur le nombre de cas de coronavirus détectés ces derniers jours en Belgique. 31 patients (16 en Flandre, 8 à Bruxelles et 7 en Wallonie) ont été testés positifs ce samedi 7 mars, portant à 200 le nombre total de personnes contaminées par le Covid-19. 422 échantillons ont été analysés par le réseau de l’hôpital de référence de la KULeuven."La plupart des patients positifs ont récemment voyagé, mais nous constatons de plus en plus d'infections locales", avait déclaré ce samedi 7 mars le service public fédéral.

Cette légère baisse de cas positifs s’explique par plusieurs raisons. Il est possible que le retour des voyageurs du nord de l’Italie se termine. De plus, la priorité des analyses est pour le moment donnée aux échantillons de personnes dont les symptômes pourraient mener à une admission à l’hôpital et aux professionnels de santé. Enfin, durant les week-end, le laboratoire constate toujours une diminution du nombre d’échantillons soumis.