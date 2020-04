Des scientifiques du Centre commun de recherche (JRC) de l'UE, qui a entre autres des implantations à Bruxelles et à Geel, ont développé une substance de contrôle permettant de vérifier l'efficacité de tests de dépistage du coronavirus SARS-CoV-2.

Il s'agissait d'un élément-clé qui manquait encore pour s'assurer d'une gestion efficiente des dépistages, pointe la Commission européenne mercredi. C'est à Geel, en province d'Anvers, que la substance a été mise au point. Elle a ensuite été produite par une société de biotech en Allemagne, en 3.000 échantillons hautement concentrés qui sont désormais prêts à être vendus aux laboratoires de référence à travers l'UE. Un échantillon suffit à vérifier l'efficacité de 20.000 tests, affirme le JRC, qui réserve actuellement le stock aux laboratoires des pays de l'UE, AELE ou EEE.

La substance est en réalité une partie synthétisée du virus apparu en décembre à Wuhan, en Chine, et qui est responsable de l'actuelle pandémie de Covid-19 (la maladie provoquée par le SARS-CoV-2). Les scientifiques se sont basés sur une partie du virus restée inchangée à travers les mutations, pour obtenir un élément de contrôle universel et qui pourrait se révéler utile partout.

La substance peut donc désormais servir de référence pour valider (ou non) de nouveaux tests mis sur le marché ou pratiqués en laboratoire. Pour cela, on applique le test à la substance en elle-même. Si le test ne ressort pas positif, c'est qu'il risque en réalité de ne pas détecter efficacement le virus complet en circulation, et donc de mener à de faux résultats négatifs.