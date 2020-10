Le nombre d'infections quotidiennes dépasse les 7.300 en Italie, un record

L'Italie a enregistré mercredi un nombre record de cas de Covid-19 en une journée, avec 7.332 infections. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Le précédent record, enregistré le 21 mars, s'élevait à 6.557 infections détectées en une journée.

L'Italie a dénombré un total de 372.799 cas de coronavirus. La pandémie y a fait 36.289 morts, selon l'Agence de protection civile.

La Catalogne ferme bars et restaurants pendant 15 jours

Les bars et restaurants vont être fermés pendant 15 jours dans la région espagnole de Catalogne (nord-est) à partir de jeudi soir afin de freiner la progression de l'épidémie de Covid-19, ont annoncé mercredi les autorités régionales. L'annonce de cette mesure drastique intervient après le bouclage partiel de Madrid et d'autres restrictions prises dans les régions d'Andalousie, de Navarre ou de Galice pour combattre la hausse des contaminations en Espagne, où la pandémie a tué plus de 33.000 personnes.

Les restaurants et bars ne pourront plus servir les clients dans leurs établissements et pourront uniquement livrer à domicile, des mesures "difficiles" décidées afin d'"éviter un confinement total ces prochaines semaines", a annoncé Pere Aragones, président par intérim du gouvernement régional lors d'une conférence de presse.

Ces restrictions entreront en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi et dureront au moins 15 jours, a-t-il précisé, affirmant ne pas ignorer qu'"il s'agit d'une mesure difficile pour le secteur de la restauration".

"Il nous faut limiter les dîners avec les amis, les sorties du week-end, les rendez-vous avec les amis ou la famille, qui peuvent attendre, et devront attendre", a-t-il encore dit.

La Catalogne, l'une des premières régions à avoir été touchée par la deuxième vague de l'épidémie en juillet, était parvenue à maîtriser l'avancée des contaminations en prenant des mesures fortes, avant de voir les infections repartir en flèche depuis quelques jours.

Ces mesures, parmi les plus drastiques en Espagne, s'ajoutent au cortège d'interdictions touchant les lieux de restauration en Europe.

Les Pays-Bas ont eux aussi ordonné la fermeture des bars et restaurants. L'Italie a, quant à elle, interdit aux bars et restaurants de servir des clients non assis après 21h00, tandis que Paris a fermé ses bars mais pas ses restaurants et Liverpool en Angleterre ses pubs.

La première vague responsable de 200.000 morts dans une vingtaine de pays occidentaux

La première vague de la pandémie de Covid-19 est responsable de plus de 200.000 morts, de façon directe et indirecte, dans une vingtaine de pays occidentaux, estime une étude publiée mercredi. Dix-neuf nations d'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont enregistré au total "environ 206.000 morts de plus que prévu si la pandémie de Covid-19 ne s'était pas produite" entre mi-février et fin mai. Sur ce total, 167.000 décès sont dus directement au SARS-CoV-2, selon cette étude de modélisation mathématique, parue dans la revue Nature Medicine.

Les causes des décès "indirects" sont par exemple un moins bon accès aux soins pour d'autres maladies ou accidents, la perte des relations sociales ou de revenu, la violence domestique, les suicides ou encore de moins bonnes habitudes alimentaires.

La répartition entre les sexes est équilibrée, avec 106.000 hommes et 100.000 femmes. L'Angleterre et le Pays-de-Galles ainsi que l'Espagne apparaissent comme les nations les plus durement touchées, avec une augmentation de 37% à 38% de la mortalité par rapport aux niveaux attendus en l'absence de pandémie - contre une hausse de 18% en moyenne sur l'ensemble des pays analysés. Suivent l'Italie, l'Ecosse et la Belgique.

La maladie causée par le virus Sars-Cov-2 a directement provoqué plus d'un million de morts dans le monde, selon les décomptes officiels, mais elle a aussi entraîné des décès de façon indirecte, en raison de ses effets sociaux et économiques et de la perturbation des systèmes de santé.

Selon une étude publiée lundi dans le Journal of the American Medical Association, pour deux Américains dont le décès a été attribué au Covid-19, un troisième est aussi mort directement ou indirectement à cause de la pandémie.

A l'inverse, la baisse de la circulation routière ou l'amélioration de la qualité de l'air pendant le confinement ont pu éviter des décès qui auraient eu lieu sans la pandémie.