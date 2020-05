Les experts ont revu et élargi la liste des symptômes pouvant conduire à un test.

Depuis vendredi, Sciensano a revu la liste des symptômes liés au coronavirus en Belgique, de quoi amener quelques changements en ce qui concerne le dépistage du virus en Belgique.

Ainsi, les personnes ayant de la toux, de l’essoufflement, une perte d’odorat ou des douleurs à la poitrine seront systématiquement testées si ces troubles sont aigus, expliquent nos confrères de Het Nieuwsblad.

La fièvre, des douleurs musculaires, la fatigue, une perte d’appétit, des douleurs à la tête ou à la gorge... peuvent être synonymes d’infection au cornavirus mais ce n’est que si au moins deux symptômes significatifs étaient décelés qu’un test était réalisé.

On peut aujourd’hui réaliser plus de tests. Le virologue Steven Van Gucht a expliqué à Het Nieuwsblad que moins d’une personne sur dix actuellement testées est en fait positive ; le nombre de tests faussement négatifs reste à 30 %. "Ce n’est pas un petit nombre. Cela dépend beaucoup du moment où vous testez. Dans un cas aigu, le test est très fiable. Lorsque vous effectuez un test à un stade ultérieur, le virus peut toujours être présent dans les poumons, mais il ne peut parfois plus être détecté de manière adéquate par un test nasal car le virus n’est plus présent dans le nez. Le test donne alors un résultat négatif, alors que quelqu’un est en effet porteur du virus, a-t-il dit.

" À un stade ultérieur, lorsqu’un patient est admis à l’hôpital, il est donc nécessaire d’avoir un scanner montrant les lésions typiques et les symptômes inflammatoires dans les poumons ", a ajouté le virologue.