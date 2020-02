SantéInterview Coronavirus: "La seule façon d'éviter un désastre total en Belgique, c'est d'agir maintenant" Laurence Dardenne

La Belgique est-elle prête, comme l'affirme le SPF Santé publique, à faire face à une pandémie de Covid-19 ? "Non", affirme Marc Wathelet, docteur en science ayant dirigé aux Etats-Unis pendant une douzaine d'années une petite équipe de chercheurs sur les coronavirus humains. "Pour avoir travaillé douze ans avec des virus de cette famille, je sais à quel point ils sont dangereux. Et plus encore celui-ci car il tue moins de personnes et se transmet donc beaucoup plus vite et se propage beaucoup plus loin. Cela peut paraître un paradoxe mais un virus qui est particulièrement mortel a peu de chance de faire une pandémie contrairement à un virus moins mortel. (…) Si personne n'est aujourd'hui alarmiste, il faut bien que quelqu'un le soit quand la situation est alarmante ". Interview.