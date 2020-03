Le point sur la pandémie de coronavirus dans le monde :

EUROPE

France

Les bureaux de votes pour le premier tour des municipales ont ouvert ce matin. Les stations de ski françaises vont devoir fermer leurs pistes au public à la suite de l'annonce, par le Premier ministre Edouard Philippe, de la fermeture dès minuit et "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays". Le gouvernement français a annoncé samedi soir le passage du pays au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, ce qui signifie que celui-ci circule sur l'ensemble du territoire. Dès lors, de nombreux lieux non essentiels accueillant du public vont devoir fermer, comme les restaurants, bars, discothèques, cinémas. Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations-essence.

Vatican

Le pape François célébrera toutes les célébrations de la Semaine Sainte, qui débute le dimanche 5 avril pour se terminer le 12 avril, sans la présence physique des fidèles, a annoncé samedi soir le Vatican. La Préfecture de la Maison pontificale justifie cette décision par l'urgence sanitaire internationale actuelle due à la pandémie de coronavirus. Jusqu'au 12 avril, les audiences générales du Saint-Père et les prières de l'Angélus ne seront en outre disponibles qu'en direct streaming sur le site officiel de Vatican News. La Semaine Sainte constitue un temps fort du calendrier chrétien et commémore les derniers jours de la vie de Jésus. Plusieurs messes et rassemblements réunissant des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre ou dans la basilique du même nom ont traditionnellement lieu durant ces quelques jours à Rome.

ASIE

Chine

La Chine a fait état dimanche de 20 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, dont 16 sont des cas importés. La Commission nationale de la santé a annoncé que des cas de contamination concernant des personnes arrivées de l'étranger avaient été constatés dans cinq provinces et villes de Chine, parmi lesquelles Pékin et Shanghaï. Seuls quatre nouveaux cas locaux ont été enregistrés, tous à Wuhan, capitale de la province du Hubei, où le coronavirus est apparu en décembre avant de se répandre en Chine puis dans le monde. Le total des infections importées atteint à présent 111. Les provinces voisines de celle du Hubei n'ont pas enregistré de nouveaux cas locaux pour la troisième journée consécutive.

Le nombre de 16 cas importés détectés en 24 heures est le plus élevé depuis plus d'une semaine, ce qui suscite la crainte que les mesures déployées par la Chine pour maîtriser le virus sur son territoire ne soient compromises par l'arrivée de contaminations venues de l'extérieur. Au cours des dernières 24 heures, seuls 10 nouveaux décès ont été enregistrés, tous à Wuhan, ce qui porte à 3.199 le total national des décès en Chine continentale depuis le début de la crise. Plus de 80.000 personnes ont été infectées au cours de la même période. La province du Hubei, dans le centre de la Chine, a été fermée en janvier par les autorités, qui ont placé en quarantaine quelque 56 millions de personnes. Les autorités du Hubei ont assoupli samedi les mesures qui, jusqu'ici, interdisaient aux habitants de quitter librement leur lieu de résidence à l'intérieur de la province. "Toutes (les autorités administratives) dans les quartiers urbains et communes rurales qui sont classés en risque faible ont levé le confinement", a déclaré Liu Dongru, vice-directeur de la Commission de la santé du Hubei.

Mardi, cette province avait annoncé que les habitants des territoires classés à "risque modéré ou faible" seraient à nouveau autorisées à circuler à l'intérieur du Hubei. Aucune information n'a cependant été communiquée sur la possibilité pour eux de quitter la province. Dans la mégapole de Wuhan, les mesures de restriction ne semblent pas non plus avoir été assouplies. Les autorités chinoises ont par ailleurs renforcé les mesures de surveillance concernant les personnes en provenance de l'étranger. Mercredi, Pékin a ordonné 14 jours de quarantaine pour les personnes arrivant de l'étranger dans la capitale chinoise. Tous les vols internationaux atterrissant dans le second aéroport de la capitale, Daxing, sont désormais déroutés vers l'ancien aéroport de Pékin où chaque arrivée est contrôlée et surveillée, a annoncé samedi l'agence de presse Xinhua.

Corée du Sud

Le nombre de nouvelles infections au coronavirus annoncé quotidiennement en Corée du Sud est repassé sous la barre des 100 pour la première fois en plus de trois semaines, ressort-il des statistiques publiées dimanche par les autorités sanitaires locales. Septante-six nouvelles infections ont été enregistrées samedi par les centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies, ce qui porte le nombre total de personnes diagnostiquées avec le virus dans le pays à 8.162. Le nombre de décès a, lui, explosé, passant de 3 à 75. Les derniers chiffres confirment une tendance à la baisse des nouvelles infections ces derniers jours. La Corée du Sud a en outre fait état vendredi d'un nombre plus élevé de guérisons que des nouvelles infections pour la première fois depuis le début de l'épidémie. La plupart des cas sont concentrés dans la ville de Daegu et sa région, dans le sud-est du pays.

AMERIQUE

Canada

Le Canada a invité samedi ses citoyens qui se trouvent encore à l'étranger à rentrer chez eux tant qu'ils le peuvent encore, au moment où les pays ferment leurs frontières ou mettent en place des restrictions de circulation pour endiguer la pandémie de coronavirus. "Nous recommandons aux voyageurs canadiens de revenir au Canada par des moyens commerciaux pendant qu'ils sont encore disponibles", a tweeté le ministre des Affaires étrangères Francois-Philippe Champagne. "Pour limiter la propagation de la Covid-19, de nombreux pays ont mis en place des restrictions de voyage ou d'entrée/sortie, et d'autres mesures telles que des restrictions de mouvement et des quarantaines. Les compagnies aériennes ont annulé des vols. De nouvelles restrictions peuvent être imposées avec peu de préavis. Vos projets de voyage peuvent être gravement perturbés et vous pouvez être contraints de rester à l'étranger plus longtemps que prévu", a encore prévenu Francois-Philippe Champagne. "Renseignez-vous sur les options commerciales qui s'offrent encore à vous pour revenir au Canada. Envisagez de revenir au Canada plus tôt que prévu si ces options deviennent plus limitées", a-t-il poursuivi. Le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau, réduit au télétravail après la découverte de l'infection au nouveau coronavirus de son épouse, n'a pas cédé aux appels grandissants à limiter l'entrée des voyageurs dans le pays.

OCEANIE

Australie

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a annoncé dimanche que toutes les personnes arrivant de l'étranger devront se placer en auto-isolement pendant quatorze jours, afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. "Nous allons devoir nous habituer à certains changements dans notre façon de vivre", a déclaré M. Morrison, précisant que cette mesure entrerait en vigueur à partir de 00H00 locale. Les bateaux de croisière provenant de ports étrangers ne seront plus autorisés à faire escale en Australie durant un mois, a-t-il par ailleurs indiqué. Avec ces mesures "le nombre de visiteurs va très très très rapidement se tarir", a souligné M. Morrison. L'Australie a enregistré jusqu'ici 269 cas de Covid-19. Trois personnes en sont décédées. Parmi les nouvelles personnes infectées, un grand nombre vient des Etats-Unis, a affirmé M. Morrison, qualifiant ce pays de "source importante" de contamination.

Nouvelle-Zélande

Quelque 3.700 personnes se trouvant à bord d'un paquebot de croisière n'ont pas été autorisées à débarquer dimanche dans un port de Nouvelle-Zélande en raison d'un cas suspect de coronavirus à bord, ont indiqué les autorités sanitaires. Quelque 2.600 passagers et 1.100 membres d'équipage se trouvent à bord du Golden Princess, amarré à Akaora, près de la ville de Christchurch, dans l'île du Sud, selon le port. La directrice générale néo-zélandaise de la santé, Ashley Bloomfield, a indiqué que trois croisiéristes ont été placés en quarantaine par le médecin du bateau. L'un d'entre-eux, présentant des symptômes du Covid-19, est considéré comme un cas suspect. "Aucune personne à bord n'est autorisée à quitter le navire tant que les résultats (du test) ne sont pas connus", a indiqué Mme Bloomfield, sans donner plus de détails. Les résultats du test auxquels se sont soumis trois passagers seront connus lundi.

Cette alerte sanitaire intervient trois jours après que la compagnie Princess cruises, propriétaire de ce paquebot, a annoncé la suspension pour deux mois de toutes les croisières à travers la planète en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. La compagnie a autorisé la poursuite des croisières devant se terminer dans les cinq jours, les autres devant prendre fin dès que possible. Le Covid-19 a déjà affecté deux paquebots de Princess Cruises : le Diamond Princess au Japon et le Grand Princess en Californie. Le Golden Princess se trouvait déjà dans les eaux néo-zélandaises quand Wellington a interdit toute escale des bateaux de croisière jusqu'au 30 juin dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.