Avec plus de 130.000 personnes contaminées, près de 5.000 décès et des infections s'étendant désormais de la Scandinavie à l'Inde, de l'Amérique latine à l'Extrême-Orient, les gouvernements des quatre coins du monde s'escrimaient à freiner la propagation de la maladie Covid-19.

EUROPE

En Europe, où plus de 20.000 cas sont déjà signalés, l'épidémie poursuit sa progression inexorable, bouleversant la vie quotidienne des populations, de la limitation de déplacements aux fermetures de frontières.

La France, par la voix de son président Emmanuel Macron, a rejoint dans la soirée la liste des pays dont les écoles, crèches et universités vont fermer. Le chef de l'Etat de l'un des pays les plus touchés d'Europe par la pandémie a demandé aux séniors de plus de 70 ans de rester chez eux, sans toutefois décider le report du premier tour des élections municipales, prévu dimanche. De probables fermetures de frontières seront probablement nécessaires dans les jours ou les semaines à venir, "mais il faudra les prendre à l'échelle européenne", a annoncé M. Macron, qui a assuré que l'UE devra réagir "fort et vite" pour surmonter la crise économique mondiale provoquée par la pandémie.

L'Italie a enregistré jeudi son millième mort, entre 5 et 10.000 personnes sont probablement infectées au Royaume-Uni - où seulement 590 cas sont recensés -, selon le gouvernement, et le nombre de cas a explosé en Espagne.

ASIE

La Chine a rapporté vendredi seulement huit nouvelles contaminations par le coronavirus, soit le chiffre le plus bas depuis le début de la publication des statistiques sur l'épidémie mi-janvier. Parmi ces cas supplémentaires, cinq ont été enregistrés dans la ville de Wuhan (centre), épicentre du Covid-19 où le virus est apparu fin 2019. Les trois autres contaminations recensées (deux à Shanghai et une à Pékin) sont le fait de personnes en provenance de l'étranger. Leur nationalité n'a pas été précisée.

Le Népal a emboîté vendredi le pas de la Chine et suspendu la délivrance des permis d'ascension de l'Everest en raison de l'épidémie de Covid-19, fermant ainsi l'accès du "Toit du monde" à quelques semaines du début prévu de la haute saison.

La Corée du Sud, qui a été le plus grand foyer de l'épidémie de Covid-19 après la Chine, a fait état vendredi du plus faible nombre de nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus depuis trois semaines. Pour la première fois, le nombre de patients guéris a dépassé jeudi celui des nouvelles contaminations, ont annoncé vendredi les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC).