Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 243.00 morts dans le monde.

Plus de 243.000 morts

La pandémie a fait au moins 243.637 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

Plus de 3,44 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 66.385 décès. Suivent l'Italie avec 28.710 morts, le Royaume-Uni (28.131), l'Espagne (25.264) et la France (24.760).

Les Pays-Bas enregistrent 69 nouveaux décès, 5.056 au total

Les Pays-Bas ont enregistré 69 décès supplémentaires dus au coronavirus, portant le nombre total de morts à 5.056, selon l'Institut royal pour la Santé publique et l'Environnement (RIVM). C'est 25 morts de moins que samedi lorsque 94 décès avaient été signalés.

Le nombre réel de décès est toutefois vraisemblablement plus élevé car les chiffres ne tiennent compte que des personnes effectivement testées positives au virus. De nombreux décès sont en outre rapportés avec un ou plusieurs jours de retard. L'Institut a également enregistré 44 nouvelles hospitalisations de personnes infectées par le Covid-19.

Corée du Sud: distanciation assouplie

La Corée du Sud a annoncé un assouplissement, dans la semaine à venir, des mesures de distanciation sociale, après la chute du nombre de cas de nouveau coronavirus ces derniers jours.

A compter de mercredi, "les rassemblements et de nombreux événements seront (à nouveau) autorisés, à la condition qu'ils mettent en place des mesures de désinfection", a annoncé le Premier ministre Chung Sye-kyun.

Le nombre de morts au plus bas depuis mi-mars en Espagne

Selon El Pais, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a communiqué ces chiffres lors d'une réunion avec des responsables régionaux dimanche. Le nombre de morts (163) est le plus bas depuis sept semaines quand 105 décès avaient été comptabilisés le 18 mars. Ce chiffre doit cependant être considéré avec prudence en raison d'une possible sous-estimation due au week-end. Le 1er mai était en outre férié dan toute l'Espagne de même que le 2 mai à Madrid et dans sa région. Le gouvernement espagnol avait annoncé précédemment un assouplissement du confinement à partir de lundi en fonction des chiffres. Les Espagnols sont par ailleurs de nouveau autorisés à sortir de chez eux depuis samedi pour se promener ou faire du sport, après 48 jours de confinement très strict.

Vaccination de millions d'enfants menacée

Des millions d'enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord risquent de ne pas être vaccinés contre la polio et la rougeole en raison de la pandémie de Covid-19, qui a perturbé des campagnes de vaccination, alerte l'Unicef.

Iran: des mosquées rouvrent lundi

Les mosquées iraniennes, fermées depuis mi-mars, rouvriront à partir de lundi dans 30% des comtés en Iran, a annoncé le président Hassan Rohani.

A priori, la mesure ne sera pas applicable à la capitale, Téhéran, ni à Machhad et Qom, les deux principales villes saintes chiites du pays, parmi les zones les plus touchées par la pandémie.

La reprise du foot allemand se précise

La reprise du championnat de football se précise en Allemagne: le ministre de l'Intérieur s'est dit favorable au redémarrage en mai de la Bundesliga, qui devrait devenir ainsi le premier grand championnat européen à franchir le pas, à huis clos, malgré des joueurs testés positifs au coronavirus.