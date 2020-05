Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie liée au nouveau coronavirus. Plus de 4 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT.

EUROPE

France

La loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps en France pour le déconfinement lundi et l'exécutif fait dès lors appel "au sens de la responsabilité des Français" pour respecter certaines de ses dispositions, ont annoncé l'Elysée et Matignon dans un communiqué commun.

Selon ce communiqué diffusé dans la nuit, le conseil constitutionnel, saisi par Emmanuel Macron notamment, ne rendra finalement son avis que lundi sur cette loi d'urgence adoptée samedi par le Parlement. Ce qui repousse à lundi soir, sous réserve de cet aval, l'entrée en vigueur de deux dispositions phare: la limitation des déplacements à 100 km et l'attestation obligatoire dans les transports en commun. En attendant, il est donc "fait appel au sens de la responsabilité des Français" pour que ces dispositions "soient respectées", explique le communiqué, ajoutant qu'il était "en tout état de cause prévu qu'elles devaient faire l'objet d'une période de tolérance". Le défaut de pouvoir présenter l'attestation d'employeur demandée pour emprunter les transports en commun d'Ile-de-France entre 6H30 et 9H30 et entre 16H00 et 19H00 ne sera verbalisé qu'à partir de mercredi, avait annoncé dimanche la présidente de la région Valérie Pécresse.

Pour ce qui est des autres mesures du déconfinement, elles vont entrer en vigueur dès lundi matin puisque, "compte tenu de ces circonstances exceptionnelles", un décret temporaire sera publié au Journal Officiel de lundi pour les faire appliquer à effet immédiat. Il s'agit de la fin des limitations des sorties du domicile, obligation du port du masque dans les transports en commun, réouverture des commerces à condition du respect des gestes barrières et de la distanciation et limitation à 10 personnes des rassemblements dans les lieux publics.

ASIE

Corée du Sud

La Corée du Sud a enregistré lundi le plus grand nombre de cas de coronavirus depuis plus d'un mois en raison de l'apparition d'un foyer de contamination dans un quartier de la vie nocturne de Séoul. Cette résurgence des cas intervient au moment où nombre de pays européens entament un déconfinement graduel de la population.

Le pays, qui était en février un des plus importants foyers de contamination au monde, est considéré comme un modèle dans la lutte contre le virus. La vie commençait à reprendre son cours depuis la semaine dernière mais, ce week-end, Séoul, la province voisine de Gyeonggi et la ville toute proche d'Incheon ont décrété la fermeture des clubs et des bars, les autorités redoutant une deuxième vague de contaminations. Cette résurgence des cas intervient au moment où nombre de pays européens entament un déconfinement graduel de la population.

La Corée du Sud a recensé lundi 35 nouveaux cas, portant le nombre total de personnes positives au Covid-19 à 10.909, selon les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC). Au cours des douze derniers jours, le pays avait enregistré pendant huit jours une hausse à seulement un chiffre du nombre de cas. Lundi matin, 85 personnes contaminées ont un lien avec un homme de 29 ans testé positif après avoir fréquenté début mai cinq clubs et bars à Itaewon, l'un des quartiers branchés de Séoul, a tweeté le maire de la capitale, Park Won-soon. Les autorités de la ville ont appelé toutes les personnes s'étant rendues dans ce quartier au cours de ces deux dernières semaines à se faire dépister.

Chine

La Chine a fait état lundi de cinq nouveaux cas de coronavirus à Wuhan, berceau de la pandémie de Covid-19, au lendemain de l'annonce de la première infection en plus d'un mois dans cette ville du centre du pays.

La Chine a signalé en tout lundi 17 nouveaux cas de Covid-19 sur son territoire, dont 10 sont des infections d'origine locale. Il s'agit du second jour d'augmentation à deux chiffres du nombre de contaminations sur une journée. Depuis le 1er mai, elles s'étaient maintenues à moins de trois par jour. Parmi ces nouveaux cas locaux, cinq ont été recensés dans le nord-est du pays, près de la Russie et de la Corée du Nord, faisant redouter l'apparition de nouveaux foyers de contamination.

La ville de Shulan, qui compte environ 670.000 habitants, a ainsi été placée en quarantaine après la découverte d'au moins 11 cas durant le week-end, selon la télévision publique CCTV. La Chine avait jusque-là largement jugulé l'épidémie, à en croire les chiffres officiels. Aucun nouveau décès lié au nouveau coronavirus n'a été signalé dans le pays depuis près d'un mois et l'activité reprend progressivement.

AMERIQUE

Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré 776 décès dus au coronavirus en 24 heures, le chiffre le plus bas depuis mars, ce qui porte le total à 79.522, selon le comptage samedi soir de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Depuis plusieurs semaines, le bilan quotidien oscillait entre 1.000 et 2.500 morts. D'après cette université de Baltimore (est), il y a eu 1.329.072 cas détectés dans le pays le plus touché par la pandémie, si l'on se fie à des données qui pourraient néanmoins sous-estimer le nombre de cas aux Etats-Unis comme un peu partout dans le monde, faute de tests suffisants.