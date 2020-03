La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 20.599 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 20H00, heure belge.

Plus de 450.000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 182 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 104.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Depuis le comptage réalisé la veille à 20H00, 2.341 nouveaux décès et 43.010 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

1.331 morts (+231) en France et 2.827 (+311) patients en réanimation

En France, le coronavirus a causé 1.331 décès enregistrés à l'hôpital depuis le début de l'épidémie et 2.827 patients étaient mercredi soir en réanimation, a annoncé le directeur général de Santé Jérôme Salomon. Ces bilans traduisent une augmentation de 231 décès et de 311 nouveaux patients en réanimation comparé à la veille, sur un total de 11.539 malades hospitalisés selon M. Salomon.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi le lancement d'une opération militaire: à l'approche du pic de l'épidémie de nouveau coronavirus qui se profile dans le pays, "Résilience" mobilisera les forces armées pour aider la population contre l'épidémie.

La Finlande isole sa capitale pour limiter la propagation du coronavirus

La cheffe du gouvernement finlandais a annoncé mercredi soir l'isolement d'Helsinki et de sa région, le plus gros foyer de propagation du nouveau coronavirus en Finlande. "Les mouvements d'entrée et de sortie de la région de la capitale vont être interdits" aux individus à partir de vendredi et ce jusqu'au 19 avril, a dit Sanna Marin au cours d'une conférence de presse. "Tout le monde a cependant le droit de rentrer chez soi", a précisé la Première ministre. 1,7 million de personnes, soit un tiers de la population finlandaise, vivent dans cette région, la province d'Uusimaa où plus de 500 cas de Covid-19 ont été recensés.

On compte officiellement 880 cas déclarés de coronavirus en Finlande, où la pandémie a fait trois morts, mais seuls les patients à haut risque sont testés. Selon les autorités, le nombre des cas pourrait cependant être 30 fois plus élevé. La semaine dernière, Mme Marin avait décrété l'état d'urgence en vertu duquel la frontière a été fermée aux non-résidents et les rassemblements de plus de 10 personnes ont été interdits.

60.000 cas aux États-Unis

Plus de 60.000 cas de nouveau coronavirus ont été officiellement recensés mercredi aux États-Unis, dont 827 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. La veille à la même heure environ, les États-Unis dénombraient 600 morts du Covid-19. La majorité des décès sont enregistrés à New York, nouvel épicentre de l'épidémie dans le pays. Les États-Unis sont le troisième pays en nombre de cas recensés, derrière la Chine et l'Italie.

La Colombie est entrée en confinement général obligatoire

Cette expérience, sans précédent pour la quatrième économie de la région, a débuté mercredi à 00H01 (06H01 heure belge) sur ordre du président Ivan Duque. Le confinement est imposé jusqu'au 12 avril inclus aux quelque 48 millions d'habitants de ce pays, qui compte jusqu'à présent au moins 470 cas confirmés de Covid-19, dont quatre morts, selon les derniers chiffres officiels. "Restons à la maison, évitons que le virus ne se propage et sauvons des vies. C'est le grand objectif que nous avons fixé avec cette quarantaine générale", a déclaré le chef de l'État.

La Colombie ainsi rejoint d'autres pays latino-américains, dont l'Équateur voisin, l'Argentine, la Bolivie, le Salvador, qui ont opté pour cette restriction drastique de la liberté de circulation. Les gens ne peuvent sortir de chez eux que pour faire des courses ou promener leur chien, à raison d'une personne par famille ou en cas de force majeure. Les infractions sont passibles d'amendes, voire de prison. Sont exemptés les employés des services de santé, d'hygiène, de télécommunication, des établissements financiers, ainsi que des médias.