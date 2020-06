Des tests sérologiques disponibles pour l'ensemble des Belges: qu'est-ce que cela change? © AFP Santé05:19 Clément Boileau

"Testez, testez, testez". L’injonction de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 16 mars dernier, semblait bien pieuse au regard des difficultés de nombreux pays, dont la Belgique, à se procurer le matériel nécessaire en vue de détecter la présence de Sars-CoV-2 chez celles et ceux qui l’auraient potentiellement contracté. Plus de deux mois plus tard, la Belgique semble enfin en mesure de tester plus efficacement sa population, après que la ministre de la Santé Maggie De Block (Open VLD) a assuré que des tests sérologiques sont désormais disponibles pour l’ensemble de la population (un arrêté royal concrétisant la disponibilité de ces tests devrait être publié sous peu). Mais qu’est-ce que cela change concrètement ?