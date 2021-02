Les premières doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées, bien que dans un nombre limité. Les sociétés Pfizer et BioNTech ont fourni 623.805 doses de leur vaccin, soit à peine 80.000 de plus qu'il y a une semaine. La Flandre en a reçu 366.600, la Wallonie 200.655, Bruxelles 50.115 et la Communauté germanophone 6.435.

Moderna n'a pour sa part livré aucune dose à la Belgique la semaine dernière. La firme en a délivré 46.200 jusqu'à présent. Aucune livraison n'est prévue cette semaine, mais 48.000 doses devraient arriver la semaine prochaine.

Le vaccin AstraZeneca a été distribué pour la première fois la semaine dernière en Belgique. Quelque 6.400 doses ont été dispensées, dont 4.800 à Bruxelles, 1.100 en Flandre, 300 en Communauté germanophone et 200 en Wallonie.

On ignore encore pourquoi la distribution d'AstraZeneca est ralentie. Les 80.000 premières doses devaient être distribuées pendant le week-end du 6 février et notre pays devait en avoir 443.000 à la fin du mois.

La semaine dernière, le total de seringues et d'aiguilles livrées pour administrer le vaccin a également augmenté, chaque fois d'un million d'unités. Le nombre de seringues et d'aiguilles destinées à préparer l'injection n'a pas par contre pas augmenté.