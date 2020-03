Coronavirus : "Le personnel d'aide et de soins à domicile est le parent pauvre de cette crise" SantéVidéo05:17 Maryam Benayad

“Merci de penser à nous, on a longtemps été considérées comme des travailleuses de l’ombre mais là, avec la crise, certains prennent conscience de notre existence.” Voilà comme Pascale Pluquette, 59 ans et infirmière à domicile “depuis si longtemps que je ne compte plus les années” entame notre interview par téléphone. Il est déjà 22h mais Pascale nous accorde cinq minutes entre deux services, “parce que le travail n’attend pas et que le temps nous est compté pour sauver des vies”.