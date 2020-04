Une dizaine de membres du personnel technique, administratif et scientifique de l'Université Catholique de Louvain (UCLouvain) collaborent dans les laboratoires de Louvain-la-Neuve pour produire le gel hydroalcoolique dont manque le personnel soignant du Brabant wallon. Les produits de base pour fabriquer ce gel se trouvent dans les laboratoires de l'Université, et les contenants sont fournis par certaines entreprises locales solidaires de cet élan, comme Firmenich Belgium et Ansers Analitycal Services. Plusieurs dizaines de litres ont déjà été livrés à aux centres de tri, médecins, maisons de repos, etc.

Grâce à ses nombreux laboratoires, l'UCLouvain possède les produits nécessaires à la fabrication des gels hydroalcooliques que les professionnels de la santé ont de plus en plus de mal à trouver. Des chercheurs et techniciens de l'Université ont dès lors mis leur savoir-faire à disposition des soignants du Brabant wallon. Leur objectif est de livrer la solution le plus rapidement possible aux professionnels qui n'ont pas d'autres solutions pour être approvisionnés. Certains s'occupent de la production mais aussi de la gestion des stocks, de l'embouteillage ou de l'étiquetage, en fonction de ses compétences.

Grâce aux entreprises locales, l'UCLouvain a réussi, en un après-midi, à réunir assez de contenants de toutes tailles pour produire et livrer des dizaines de litres de solution hydroalcoolique. Et de nouvelles entreprises sont prêtes à faire des dons en cas de besoin supplémentaires. "Cela reflète bien la force de l'écosystème bâti autour de l'UCLouvain et l'importance de la proximité université-entreprises dans la lutte contre le covid-19", commente le directeur du parc scientifique de l'UCLouvain, Nicolas Cordier.