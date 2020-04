Une opération d'inspection est menée par l'Inami depuis mardi auprès de médecins qui ne suivent pas à la lettre les mesures décrétées dans le contexte de la pandémie et procèdent à des opérations non urgentes, rapporte Het Laatste Nieuws jeudi, qui souligne l'amertume du secteur.

L'email du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Inami est mal passé auprès mardi auprès de nombreux médecins et hôpitaux. Dans une missive de deux pages, il leur était demandé de fournir immédiatement des informations sur les opérations qu'ils ont menées entre le 30 mars et le 20 avril, endéans 21h.

L'Inami, Marc Moens, président honoraire traque les médecins ou hôpitaux qui abuseraient de la sécurité sociale, mais en pleine crise sanitaire, ces contrôles se sont élargis et portent désormais sur les directives relatives aux interventions non urgentes.

Pour Marc Moens, président honoraire de l'Association belge des syndicats médicaux (ABSyM), il est "incroyable que le gouvernement investisse du temps dans ce domaine".