Les stocks de sang restent "dans un état critique", alerte la Croix-Rouge de Belgique, tout en lançant un appel aux donneurs.

Début mai, celle-ci avait déjà indiqué que les stocks de sang étaient inférieurs de 50% à une période normale. "Nous pouvons à nouveau nous déplacer, respirer, revoir nos proches, reprendre nos activités. Malgré l'évolution significative de ce déconfinement, cette période est toujours lourde de conséquences pour le Service du Sang. Les centaines de collectes annulées, les milliers de poches non prélevées pèsent toujours énormément sur l'état de nos stocks", souligne la Croix-Rouge de Belgique dans un communiqué.

Appel au don de sang est donc lancé à la population, alors que les grandes vacances sont traditionnellement une période lors de laquelle les donneurs se font plus rares. "Pour avoir une chance de passer l'été plus sereinement, nous devrions pouvoir prélever près de 3.000 poches en plus de nos prévisions sur les semaines à venir", poursuit la Croix-Rouge de Belgique.

Le Service du Sang lancera lundi sa nouvelle campagne d'été. Celle-ci invite les Belges qui ne peuvent voyager cette année à venir se "dépayser" dans un des 16 centres de prélèvement permanent, lesquels ont été rebaptisés pour l'occasion "Sang-Tropez" ou "Sang-Domingue"...

La Croix-Rouge de Belgique rappelle que la prise de rendez-vous est obligatoire dans les centres de prélèvement. Les collectes de village sont quant à elles toujours en accès libre. Le port du masque est en outre obligatoire.