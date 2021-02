EUROPE

La Commission européenne va lancer mercredi un programme ayant vocation à étudier les mutations du Covid-19, dévoile la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans une interview au quotidien économique français Les Echos à paraître mardi. Baptisé "Hera incubator", le nouveau programme "réunira les laboratoires, les autorités sanitaires, les scientifiques, et la Commission européenne, avec d'importants fonds dédiés", affirme-t-elle, sans spécifier les montants.

"Dès à présent, et parallèlement aux efforts sur les vaccins actuels, il faut aider les industriels à développer des capacités de production" des vaccins "de deuxième génération", détaille encore la dirigeante dans cette interview, expliquant que "ces mutations nous inquiètent beaucoup".

Bruxelles avait déjà annoncé son intention de lancer une nouvelle agence européenne, la Health Emergency Response Authority (HERA), afin de lutter contre les futures pandémies et de mieux se coordonner entre les Vingt-Sept.

OCEANIE

L'Australie a approuvé le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, second vaccin dont l'usage est désormais approuvé dans le pays. L'agence en charge de l'approbation des produits pharmaceutiques a approuvé de manière provisoire le vaccin après qu'il ait prouvé respecter les standards stricts de sécurité, qualité et efficacité, selon l'organe communiquant mardi.

Le vaccin a été approuvé pour les adultes de plus de 18 ans, et l'agence a indiqué que l'usage pour les plus de 65 ans devait être réalisé au cas par cas.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a enjoint tous les Australiens à se tourner vers les avis médicaux alors que des sondages d'opinion indiquent que près de 20% de ces derniers sont sceptiques quant à la vaccination.

Les premières doses du vaccin déjà approuvé, Pfizer/BioNtech, seront administrées à partir de lundi alors qu'un chargement de 142.000 doses est désormais arrivé dans l'île-contient.

Le programme de vaccination va débuter avec le personnel détaché à la gestion des quarantaines et au contrôle des frontières, pour le personnel de soin de première ligne et les personnes en maison de soins ou de retraite.

L'Australie, nation de 25 millions de personnes, a enregistré environ 28.700 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, soit un taux d'infection bien inférieur à ceux observés dans les autres nations développées. Moins de 1000 décès attribués au nouveau coronavirus y sont à déplorer.