Le nombre de nouvelles contaminations atteint un record aux Pays-Bas

Entre mardi matin et mercredi matin, 1.546 nouveaux cas de coronavirus ont été dépistés aux Pays-Bas. Il s'agit du nombre le plus élevé enregistré en une journée. L'ancien record a tenu un jour. Mardi, le tableau de bord relatif au Covid-19 faisait état de 1.387 nouvelles contaminations. Au cours des sept derniers jours, plus de 8.600 cas de coronavirus ont été enregistrés aux Pays-Bas.

De la fin mars à la mi-avril, de nombreuses contaminations avaient également été détectées, mais à ce moment-là, beaucoup moins de personnes étaient testées. Le nombre réel de contaminations était probablement beaucoup plus élevé à l'époque.

En France, le gouvernement prépare les esprits à un durcissement dans certaines villes

Après Lille, Marseille et Bordeaux, le gouvernement prépare les esprits à un durcissement des contraintes sanitaires dans plusieurs territoires face au rebond de l'épidémie de Covid-19, alors que les Français affichent leur scepticisme sur sa stratégie.

Le ministre de la Santé Olivier Véran va de nouveau monter en première ligne jeudi à 17 heures pour défendre et détailler la politique anti-Covid, dans un point de presse qui redeviendra hebdomadaire.

Il fera "une présentation claire pédagogique de la stratégie" du gouvernement "pour vivre avec le virus", a expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue d'un conseil des ministres de nouveau dominé par la gestion de la pandémie.

Olivier Véran devrait notamment lister les territoires où la contamination augmente et qui pourraient être soumis à des restrictions sanitaires.

Espagne: vers un confinement des zones les plus touchées à Madrid, les hôteliers de Barcelone sont "à bout"

La région de Madrid, épicentre du rebond de l'épidémie de Covid-19 en Espagne, a annoncé mercredi qu'elle envisageait de confiner les zones de la ville ou de la région enregistrant la plus forte hausse du nombre de cas de Covid-19. Antonio Zapatero, numéro deux des autorités régionales de Madrid en matière de santé, a évoqué devant la presse un "confinement par zones de santé" - dont dépend chaque patient dans son quartier ou sa ville - "ayant la plus grande incidence" de nouveaux cas par rapport à leur population.

Les hôteliers de Barcelone, ville la plus visitée d'Espagne désormais désertée par les touristes étrangers, ont eux appelé à l'aide mercredi face à la "tragédie" vécue par leur secteur, avec 75% des établissements toujours fermés en raison de la pandémie de coronavirus. "La situation est dramatique, une tragédie (...) Le secteur hôtelier est à bout", a prévenu, lors d'une conférence de presse, le président de l'association professionnelle locale, Jordi Mestre alors que les rues sont désertes et que de nombreux commerces et hôtels sont fermés dans la cité catalane. Le secteur a perdu 850 millions d'euros lors des six derniers mois, selon cette association.

La Suisse recense 514 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures

La Suisse enregistre mercredi 514 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dix-huit malades ont été hospitalisés et sept personnes sont décédées. La Suisse remplit désormais les critères que l'Etat avait lui-même fixé pour déterminer les pays à risque, avec des obligations de quarantaine à l'entrée, selon l'agence de presse suisse, avec 60 nouvelles infections pour 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours. Selon des données de l'OFSP, ce chiffre s'élève à 61,1.

L'Ukraine accuse le Bélarus d'exacerber la crise des pèlerins juifs à la frontière

L'Ukraine a accusé mercredi le Bélarus d'"exacerber" les tensions à leur frontière commune, fermée pour cause de coronavirus, en encourageant les pèlerins juifs à s'y rendre bien que plus de mille d'entre eux y soient coincés. "Nous appelons les autorités bélarusses à cesser d'exacerber les tensions à la frontière avec notre pays et à ne pas colporter des déclarations mensongères porteuses d'espoir pour les pèlerins, leur donnant l'impression que la frontière de l'Ukraine puisse s'ouvrir aux étrangers", a déclaré la présidence ukrainienne dans un communiqué.

Plus de 2.000 établissements scolaires fermés au Maroc

Un total de 2.250 établissements scolaires sont actuellement fermés au Maroc en raison de risques toujours vivaces de contamination au nouveau coronavirus, selon les chiffres obtenus par l'AFP auprès du ministère de l'Education. "On est actuellement à environ 950.000 élèves", dont les écoles sont fermées, sur les quelque 7 millions qui devaient faire leur rentrée en septembre, a indiqué à l'AFP la porte-parole du ministère.

La grande synagogue de Jérusalem fermée pour le Nouvel an juif, une première

Pour la première fois de son histoire, la grande synagogue de Jérusalem n'accueillera pas les célébrations du Nouvel an juif, en raison des restrictions imposées pour lutter contre la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé en début de semaine un confinement national d'au moins trois semaines, pour juguler une seconde vague de contamination au Covid-19. Avec 166.794 contaminations enregistrées dont 1.147 décès, Israël est le pays ayant le plus de cas par habitant au cours des deux dernières semaines, selon les données collectées par l'AFP. Et c'est également le premier pays durement impacté par la Covid-19 à réimposer un confinement national. Celui-ci entrera en vigueur à partir de vendredi pour la fête de Rosh Hashana (Nouvel an juif), se poursuivra pendant Yom Kippour (grand pardon) et se terminera au dernier jour de la fête de Soukkot, vers le 11 octobre, ont précisé les autorités.