Coronavirus: non, les enfants ne sont pas des "super-contaminateurs" Santé Stéphanie Bocart

Il faut le reconnaître : les annonces contradictoires émaillent la pandémie de Covid-19 depuis ses débuts. Alors que le retour des enfants sur les bancs de l’école était il y a une semaine encore pesé, soupesé et soumis à des conditions drastiques, tous les enfants de maternelles et de primaires pourront désormais retrouver leurs enseignants et copains de classes dès les 2 et 8 juin. Pourquoi un tel revirement ?