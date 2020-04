Et vous, comment allez-vous à l’heure du coronavirus ? Confinés ou non, des lecteurs nous envoient leur témoignage sur la manière dont ils vivent cette période très particulière. Voici celui de Georges, malade du Covid-19, qui s’est soigné chez lui.

"Je fais partie d’un chœur mixte de quinze personnes et nous avons eu une répétition le lundi 9 mars. Tout le monde était en pleine forme et, tuyauté par mon fils qui travaille en hôpital, j’avais fait part au groupe de l’imminence d’une vague qui justifiait les mesures de distanciation que je souhaitais. J’ai 69 ans et suis l’aîné dans le groupe.

Trois jours plus tard, le jeudi, j’ai commencé à ressentir un léger mal de tête, une rhinite qui ne voulait pas dire son nom, des courbatures et un léger état fébrile qui n’a toutefois jamais dépassé les 38,5. Vendredi, la situation s’aggrave un peu mais à peine avec des douleurs musculaires dans tous les muscles des épaules et de la lourdeur dans le bas des reins. C’est à ce moment qu’un partage de courriels avec le reste du groupe apprend que nous sommes trois à partager les mêmes symptômes. Pour toutes et tous, paracétamol comme seul traitement salutaire.

Le dimanche, mon épouse développe à son tour les mêmes symptômes. D’autres membres du groupe révèlent qu’eux aussi sont atteints du même mal. Le mardi, le fermier voisin vient épandre son lisier et je suis heureux et surpris de voir qu’il a développé une nouvelle formule totalement désodorisée. Je m’étonne à peine que mon épouse ne partage pas mon enthousiasme à cette idée. Ce n’est que le lendemain que je constate finalement que mon odorat m’a complètement abandonné et que je suis anosmique. Le reste des symptômes ne s’améliore pas vraiment après ces huit premiers jours mais nous apprenons surtout que deux membres du groupe plus l’épouse de l’un d’eux sont confrontés depuis dix jours à une fièvre plus sévère qui leur génère une angoisse bien compréhensible.

Seul ce couple a été vu par un médecin et personne n’a dû être hospitalisé. Soixante pour cent du groupe a finalement développé la même maladie. Quinze jours après les premiers symptômes, je pense enfin être débarrassé de cette maladie très vraisemblablement attribuée au Covid mais pas testée comme telle. Le nez ne semble plus bouillonner, plus de courbatures, ni de sécrétions allant du nez à l’arrière-gorge. Et patatras, samedi, après 24 heures d’éclaircie, tout repart à un niveau un peu moindre : nez pas bouché mais en gêne permanente, contractures dans les épaules, petite toux.

Ce lundi, cette ‘re-flambée’ semble se calmer et tout est à peu près normal, sauf l’odorat toujours absent. On nous conseille toutefois d’encore rester confinés une dizaine de jours pour éviter toute contagiosité. Cette expérience collective d’une dizaine de personnes aux prises avec le Covid supposé est éclairante dans la mesure où on peut vraiment cibler le moment précis de la contamination et l’évolution lente, agaçante mais sans vraie mise en danger des personnes.

Nous faisons partie des guéris de cette affection et aucun de nous n’est repris dans aucune statistique du genre puisque aucun de nous n’a été testé. N’empêche qu’il faut tout faire pour éviter la confrontation avec cet ennemi. Protégeons-nous et restons confinés au maximum."