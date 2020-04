La stratégie avait été prônée par certains États européens, comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas, en début de crise du Covid-19 : il fallait laisser se propager le virus jusqu’à ce que plus de 60 % de la population soit contaminée et développe les anticorps adaptés pour créer une "immunité collective". Mais ces États ont largement fait marche arrière face au rapide risque de saturation de leurs hôpitaux. Avec raison, car il ressort de différentes études européennes que cette "immunité collective" va être très compliquée à aller rechercher.

Il y a trois semaines, seuls 3 % de la population belge présentaient les anticorps contre le virus, selon une étude des épidémiologistes Pierre Van Damme et Heidi Theeten (UAntwerpen).