Plus d'1,5 million de cas confirmés de Covid-19 étaient recensés jeudi après-midi à travers le monde, selon l'Université américaine Johns Hopkins, dont le comptage - actualisé en temps réel sur base de données d'organismes officiels - fait référence.

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le monde a franchi le cap de 1,5 million jeudi après-midi, selon l'Université Johns Hopkins, qui faisait également état de 89.915 décès et 339.775 guérisons.

Ces données ne reflètent toutefois pas le taux de pénétration réel de la pandémie dans le monde étant donné qu'elles recensent uniquement les cas de Covid-19 diagnostiqués, alors que les politiques de dépistage diffèrent entre les pays touchés.

Avec plus de 432.000 infections au nouveau coronavirus dépistées, les Etats-Unis concentraient le plus grand nombre de cas jeudi après-midi, suivis de l'Espagne (plus de 152.000), l'Italie (plus de 139.000), l'Allemagne (plus de 113.000) et la France (plus de 83.000). Au dixième rang des pays "les plus touchés", la Belgique comptait jeudi 24.983 personnes diagnostiquées positives.

Jusqu'à présent, le virus a été le plus meurtrier en Italie avec 17.669 morts. L'Espagne en comptait 15.238 jeudi, la France 10.869 et la Grande-Bretagne 7.097. En Belgique, 2.523 personnes sont décédées des suites du nouveau coronavirus.

Pour les Etats-Unis, l'Université Johns Hopkins ne donne qu'un bilan par Etats, mais selon le site web Worldometers.info, l'épidémie aurait causé la mort de 14.865 personnes dans l'ensemble du pays.

881 nouveaux décès en 24h au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a enregistré 881 décès supplémentaires de patients malades du Covid-19, portant le total à 7.978 morts, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab.

Le virus a officiellement contaminé 65.077 personnes dans le pays, l'un des plus durement touchés en Europe, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse, exhortant une nouvelle fois les Britanniques à respecter le confinement, qui devrait être prolongé au-delà des trois semaines initialement prévues.

148 morts supplémentaires aux Pays-Bas, portant le total à 2.396

Le nouveau coronavirus a fait 148 morts supplémentaires aux Pays-Bas, portant le nombre de décès connus dus au Covid-19 à 2.396 dans le pays depuis le début de l'épidémie, a indiqué jeudi l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM). Lorsqu'une personne meurt du coronavirus, l'Institut n'en est souvent informé qu'un ou plusieurs jours plus tard. Ces chiffres ne signifient donc pas que 148 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures. Les malades qui succombent sans pour autant avoir été testés positifs au Covid-19 ne sont par ailleurs pas repris dans ces statistiques.

Selon le RIVM, 237 nouvelles admissions à l'hôpital ont été enregistrées. Depuis le début de l'épidémie aux Pays-Bas, 7.972 personnes ont été hospitalisées.

Les chiffres montrent une tendance à la baisse des hospitalisations depuis une semaine. Le nombre de décès semble également se tasser.

Parmi les personnes décédées des suites du virus, les 65 ans et plus sont les plus nombreux. Deux jeunes d'une vingtaine d'années, trois trentenaires et neuf quadragénaires ont également succombé à la maladie.

Nouveau record de morts dans l'Etat de New York, mais nouvelles hospitalisations en baisse

L'Etat de New York, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, a enregistré un nouveau record journalier de décès, avec 799 morts, mais le nombre de nouvelles hospitalisations n'a jamais été aussi bas, a indiqué jeudi le gouverneur Andrew Cuomo.

"Nous sommes en train d'aplatir la courbe, nous avons eu une augmentation nette des hospitalisations de 200", ce qui est "le chiffre le plus bas que nous ayons eu depuis que ce cauchemar a commencé", a déclaré le gouverneur lors de son point quotidien sur l'épidémie.

Les trois derniers jours ont tous marqué des records de décès quotidiens, le dernier avait été établi mercredi avec 779 morts.