La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 197.303 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT (13H HB).

Plus de 2.821.030 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, beaucoup de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 766.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 51.949 décès pour 905.333 cas. Au moins 99.079 personnes y ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 25.969 morts pour 192.994 cas, l'Espagne avec 22.902 morts (223.759 cas), la France avec 22.245 morts (159.828 cas), et le Royaume-Uni avec 19.506 morts (143.464 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté en décembre, a officiellement dénombré au total 82.816 cas (12 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4.632 décès (0 nouveaux), et 77.346 guérisons.

L'Europe totalisait samedi à 13H00 120.140 décès pour 1.344.172 cas, les Etats-Unis et le Canada 54.278 décès (948.872 cas), l'Asie 7.830 décès (193.796 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 7.416 décès (149.539 cas), le Moyen-Orient 6.204 décès (147.530 cas), l'Afrique 1.330 décès (29.138 cas), et l'Océanie 105 décès (7.991 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Iran: 76 nouveaux morts, craintes de "recrudescence"

Des responsables iraniens ont dit samedi leurs inquiétudes face à une "recrudescence" des cas de contamination au nouveau coronavirus en Iran, pays du Moyen-Orient le plus touché par l'épidémie.

Alors que la République islamique d'Iran marque le premier jour du ramadan, le ministère de la Santé a annoncé 76 décès supplémentaires qui portent à 6.650 morts le bilan officiel de l'épidémie de pneumonie virale en Iran.

L'Etat a autorisé depuis le 11 avril de nombreux commerces à rouvrir progressivement mais des responsables sanitaires ont mis en garde contre de nouvelles vagues de contamination au virus, dont la propagation a ralenti depuis le début du mois d'avril, selon les chiffres officiels.

Cité par l'agence de presse Isna, Aliréza Zali, coordinateur de la lutte contre la maladie dans la capitale, a critiqué "des réouvertures faites à la hâte", estimant que "cela pourrait créer de nouvelles vagues de maladie à Téhéran et compliquer le contrôle de l'épidémie".

Selon Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé, le pays a dénombré un total de 89.328 cas de contamination, dont 1.134 enregistrés au cours des dernières 24 heures, depuis le début officiel de l'épidémie en Iran, en février.

M. Jahanpour a rappelé une nouvelle fois à la population qu'il n'était pas encore question de s'affranchir des règles de distanciation sociale et des consignes d'hygiène.

"Dans certaines provinces, comme Gilan (nord), Qom (centre) et Mazandaran (nord), où nous avons déployé de grands efforts afin de contrôler l'épidémie, nous observons des signes d'une nouvelle recrudescence" des cas, a déclaré à la télévision d'Etat Mohammad Mehdi Gouya, directeur du département des maladies infectieuses au ministère de la Santé.

L'Iran avait annoncé ses premiers cas de nouveau coronavirus à Qom, ville sainte chiite et important centre de pèlerinage.

"Nous constatons une augmentation du nombre de cas, en particulier dans les provinces traditionnellement les plus visitées (par des touristes ou des pèlerins iraniens)", a ajouté M. Gouya. Les Iraniens peuvent se déplacer depuis une dizaine de jours entre les provinces après une interdiction de plusieurs semaines.

Certains, à l'étranger comme à l'intérieur du pays, estiment que le nombre de victimes de l'épidémie en Iran est sous-estimé.