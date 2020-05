Après un bref fléchissement dimanche et lundi, cela marque une troisième journée consécutive à plus de 2.000 morts et porte le bilan américain à 62.906 décès au total depuis le début de la pandémie, d'après les chiffres actualisés en continu de l'université.

Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus endeuillé par le Covid-19, devant l'Italie (27.967 morts), le Royaume-Uni (26.711), l'Espagne (24.543) et la France (24.376), selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 21h00, heure belge. Le nouveau coronavirus a fait au moins 230.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Les Etats-Unis, avec plus d'un million de cas diagnostiqués de Covid-19, comptent également à eux seuls près d'un tiers des cas officiellement recensés dans 195 pays et territoires à travers le monde

Des hommes armés manifestent dans le Capitole du Michigan contre le confinement

Des manifestants armés sont entrés jeudi légalement dans le Capitole de l'Etat américain du Michigan où les parlementaires étaient réunis, pour exiger l'assouplissement des mesures de déconfinement mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Des dizaines de manifestants, dont certains armés, se sont rassemblés dans l'entrée du Capitole, siège du Parlement du Michigan à Lansing, sa capitale. Ne portant pas de masque, certains ont hurlé au visage de policiers masqués, pour réclamer l'accès à la Chambre.

"Juste au-dessus de moi, des hommes avec des fusils nous crient dessus", a tweeté une sénatrice du Michigan, Dayna Polehanki, avec une photo montrant quatre hommes dont un semblait porter une arme.

"Certains de mes collègues qui possèdent des gilets pare-balles les portent", a-t-elle précisé.

Dehors, des manifestants brandissaient des pancarte contre le confinement, dont une montrait la gouverneure démocrate, Gretchen Whitmer, grimée en Adolf Hitler.

Un groupe appelé "le Michigan uni pour la liberté" avait organisé la manifestation, surnommée "le rassemblement patriote américain".

La police locale a expliqué à NBC News qu'il était légal de porter des armes dans le Capitole, comme dans le reste de l'Etat du Michigan.

C'est la deuxième fois en avril que des manifestants, parfois armés, se rassemblent à Lansing pour demander la fin du confinement dans le Michigan, qui compte plus de 3.500 décès liés au Covid-19, selon les données de l'université Johns Hopkins.

Malgré les manifestations, la gestion de la crise du coronavirus par la gouverneure Gretchen Whitmer a été plutôt favorablement perçue, selon plusieurs enquêtes d'opinion récentes.



© AFP



La Californie ferme les plages où la foule s'était ruée malgré le confinement

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé jeudi qu'il fermait temporairement toutes les plages du comté d'Orange, où des milliers de personnes s'étaient ruées pour prendre le soleil le week-end dernier malgré les consignes de confinement.

Cette "densité" de personnes concentrées au même endroit a été "un sujet d'inquiétude notable" et "nous allons par conséquent ordonner la fermeture totale" des plages dans le comté d'Orange, bastion républicain situé du sud de l'État, a expliqué le gouverneur Newsom lors de son point de presse quotidien sur la crise sanitaire. A la faveur de températures dépassant 30°C, de nombreux Californiens cloîtrés depuis la mi-mars avaient afflué samedi et dimanche sur des plages des comtés d'Orange, qui n'ont pas été fermées par les autorités locales, contrairement à celles du comté de Los Angeles voisin. Le gouverneur démocrate n'a pour l'instant pris que des mesures ciblant spécifiquement les plages du comté d'Orange, soulignant qu'aucun incident notable n'avait été signalé dans le reste de la Californie. L'un des responsables de ce comté a accusé le dirigeant d'avoir "sur-réagi". "Les professionnels de santé nous parlent de l'importance de s'aérer et de prendre le soleil dans la lutte contre les maladies infectieuses, y compris l'impact positif sur la santé mentale", a écrit Donald Wagner sur Twitter. Selon le dernier bilan, la Californie a enregistré quelque 49.000 cas de Covid-19 et près de 2.000 morts, dont 95 au cours des dernières 24 heures.