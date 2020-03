Santé Coronavirus: pourquoi ferme-t-on les écoles et autres lieux publics en Italie ? Dorian de Meeûs

"Il est ridicule de fermer les écoles et discothèques alors que les jeunes n’ont presque rien à craindre du coronavirus.", "Si on ferme les écoles, l’économie s’effondrera", "Vivons ! Laissez-nous faire ce que nous souhaitons"… Ces remarques et coups de gueule se multiplient ces derniers jours. Pourtant, la fermeture des écoles est une décision « proportionnée et efficace » pour les experts. Ils montrent même les mesures prises en Chine en exemple. Voici pourquoi.