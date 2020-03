Santé Coronavirus: pourquoi ferme-t-on les écoles et lieux publics en Italie, et pas encore en Belgique? Dorian de Meeûs

"Il est ridicule de fermer les écoles et discothèques alors que les jeunes n’ont presque rien à craindre du coronavirus.", "Si on ferme les écoles, l’économie s’effondrera", "Vivons ! Laissez-nous faire ce que nous souhaitons"… Ces remarques et coups de gueule se multiplient ces derniers jours. Pourtant, la fermeture des écoles est une décision "proportionnée et efficace" pour les experts. Ils montrent même les mesures prises en Chine en exemple. Voici pourquoi.