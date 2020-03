Les images de ceratins patients couchés sur le ventre sont impressionnantes. Pourtant, cette position n'a rien de nouveau pour le corps médical.

"Tous les patients ne sont pas mis sur le ventre, nous précise le Pr Stéphane De Wit, chef du Service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre. C'est la position que l'on utilise dans des situations d'insuffisance respiratoire très sévère, où le patient a besoin d'un respirateur artificiel et est intubé. On met alors une concentration en oxygène très importante. Au lieu d'une concentration en oxygène dans l'air de 20 %, on ventile ces patients jusqu'à 90 % d'oxygène.

Et, si cela ne suffit toujours pas, on les met en effet en décubitus ventral, une position que les intensivistes et les réanimateurs connaissent depuis de nombreuses années et appliquent dans d'autres situations parce que cela libère plus de tissu pulmonaire. Cette position permet de dégager surtout les parties postérieures et supérieures des poumons. Cela amplifie de ce fait les capacités ventilatoires du patient.

Ici, dans le cas du coronavirus, c'est typiquement le genre d'indication où l'on peut recourir au décubitus ventral car les insuffisances respiratoires peuvent s'avérer extrêmement sévères chez certains patients. Probablement en raison de cette forte réaction inflammatoire qui fait que l'oxygène ne passe plus depuis les alvéoles pulmonaires vers le sang car tout est enflammé, gonflé, œdématiée..."