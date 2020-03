Plus de 1.100 personnes ont désormais succombé à la maladie hors de Chine continentale, où le Covid-19 est apparu en décembre et où plus de 3.100 personnes ont péri (plus de 60.000 des 80.000 porteurs du virus détectés y ont toutefois guéri), selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de chiffres officiels. De nouveaux décès ont été annoncés ce mercredi en Turquie, en Chine et au Panama.

La Turquie a annoncé mercredi avoir enregistré son premier cas de personne testée positive au nouveau coronavirus, un homme ayant récemment voyagé en Europe dont l'état de santé est "bon", selon le ministre de la Santé. "Hier (mardi) soir, le résultat du test d'un patient soupçonné d'être porteur du coronavirus est revenu positif", a déclaré le ministre, Fahrettin Koca, lors d'une allocution retransmise à la télévision.

La ministre britannique de la Santé a annoncé être testée positive au Covid-19. Nadine Dorries, 62 ans, a assuré qu'après avoir pris connaissance du diagnostic elle avait pris toutes les précautions recommandées et s'être isolée. L'annonce survient alors qu'un sixième décès lié à l'épidémie a été enregistré outre-Manche. Le Royaume-Uni recense 382 cas d'infection, pour une population de plus de 60 millions de personnes. Le club de football de Manchester City a d'ailleurs annoncé mercredi le report de la rencontre de championnat contre Arsenal prévue dans la soirée, en raison de l'épidémie de coronavirus."La décision de reporter le match de ce soir a été prise par précaution et sur conseil des médecins, après qu'il eut été révélé que des membres du personnel d'Arsenal ont été en contact avec l'actionnaire de l'Olympiakos, Evangelos Marinakis, déclaré positif au Covid-19", a indiqué le champion d'Angleterre dans un communiqué.

En Asie, le Covid-19 continue sa propension

La Chine a enregistré 22 morts du coronavirus au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi la commission nationale (ministère) de la Santé, faisant état également d'une légère remontée du nombre de nouvelles contaminations. Le pays où le Covid-19 est apparu à la fin de l'an dernier compte désormais 3.158 décès, sur un total mondial qui a franchi mardi la barre des 4.000 morts. Le nombre total de contaminations s'inscrit désormais à 80.778 en Chine, sur un total mondial de plus de 117.000.

Le bilan de l'effondrement d'un hôtel réquisitionné comme lieu de quarantaine contre le coronavirus en Chine a grimpé mercredi à 26 morts, selon un média d'Etat. Sur les 71 personnes prises au piège samedi au moment du sinistre, des dizaines ont été sorties vivantes des décombres, mais trois seraient encore coincées, a par ailleurs indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle. L'hôtel Xinjia, situé dans la ville côtière de Quanzhou dans la province du Fujian (est), s'est écroulé pour une raison indéterminée.

Séoul a annoncé mercredi pour la première fois en cinq jours une hausse du nombre de nouveaux cas d'infections au coronavirus, alors que la baisse des derniers jours avait donné à espérer une issue prochaine de cette crise. La Corée du Sud avait été le premier pays, après la Chine, à enregistrer une très forte propagation de l'épidémie de Covid-19, et demeure l'un des pays les plus touchés au monde. Au total, 242 nouveaux cas ont été recensés mardi, ont annoncé mercredi les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC), ce qui porte le total de personnes qui ont été infectées en Corée du Sud à 7.755. Séoul a déploré six nouveaux décès, ce qui porte le bilan à 60 morts.

Du côté de Wuham, où le coronavirus est apparu en décembre, les entreprises peuvent progressivement reprendre leurs activités, ont annoncé mercredi les autorités.

L'Amérique centrale fait état de son premier décès. Au Panama, un homme de 64 ans qui avait contracté le nouveau coronavirus est mort au Panama, le premier décès dû au Covid-19 constaté en Amérique centrale, a annoncé la ministre de la Santé panaméenne Rosario Turner. Mme Turner a confirmé que huit personnes au total avaient été contaminées par le virus dans le pays. L'une d'entre elles "se trouve en soins intensifs, une autre est malheureusement décédée", a indiqué la ministre lors d'une conférence de presse dans la capitale Panama.

De nouvelles mesures de précautions

La fermeture de Disneyland et DisneySea à Tokyo a été prolongée de deux semaines, soit jusqu'à début avril, en raison de l'épidémie de, a annoncé mercredi Oriental Land, l'opérateur de ces parcs d'attractions.

Aux Etat-Unis, le célèbre festival californien de musique Coachella a été reporté à octobre à cause du coronavirus, ont annoncé mardi ses organisateurs en disant suivre les consignes de précaution des autorités sanitaires locales. "Bien que cette décision ait été prise dans un contexte global plein d'incertitudes, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de nos équipes et de notre communauté", a justifié l'entreprise Goldenvoice qui gère le festival. Le festival, qui était prévu en avril, se déroulera les week-ends du 9 et 16 octobre dans la ville d'Indio en Californie. Le tournoir de teniis Indian Wells a également été annulé.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé mercredi que l'Italie faisait aussi partie des pays auquel une interdiction d'entrée est applicable. Le pays du sud de l'Europe a pris des mesures drastiques pour juguler l'épidémie du nouveau coronavirus qui a déjà fait 460 morts dans la péninsule. L'Australie compte une centaine d'infections, dont trois qui se sont avérées mortelles, et tente de limiter la propagation du virus Covid-19 dans son territoire. A partir de mercredi soir, les visiteurs arrivant en provenance d'Italie devront observer une quarantaine, avec un isolement de 14 jours, a annoncé le gouvernement, une mesure similaire à celle déjà applicable aux voyageurs en provenance de Chine, Corée du Sud et Iran.