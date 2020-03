Près de trois-quarts des patients hospitalisés pour cause de Covid-19 souffraient d'une ou plusieurs comorbidités préexistantes, rapporte ce jeudi l'institut de santé Sciensano dans le cadre du bulletin quotidien sur l'épidémie de Covid-19 en Belgique.

Il apparaît que 35,5% des patients souffraient déjà d'hypertension artérielle, 28,5% de maladies cardiovasculaires, 19,6% de diabète et 16,3% de maladie pulmonaire chronique. A l'inverse, 26,5% des personnes hospitalisées n'avaient aucune comorbidité préexistante identifiée.

Assez logiquement, la part des patients hospitalisés à cause du Covid-19 et souffrant d'une ou plusieurs comorbidités préexistantes augmente sensiblement avec l'âge.

Les experts de Sciensano ont réparti la population en trois tranches d'âge.

Ainsi, parmi les 65 ans et plus (740 personnes dans l'échantillon), 47,8% souffraient déjà d'hypertension artérielle, 42% de maladies cardio-vasculaires, 24,5% de diabète et 19,7% de maladie pulmonaire chronique. A peine 11,5% n'avaient aucune comorbidité préexistante identifiée.

Les 45-64 ans avaient pour 23,9% des problèmes d'hypertension artérielle, 16% de diabète, 13,8% des maladies cardio-vasculaires et 13% une maladie pulmonaire chronique. Plus de 41% m'avait aucune condition identifiée de comorbidité.

Parmi la tranche d'âge 0-44 ans (172 personnes dans l'échantillon), 8,1% souffraient d'une maladie pulmonaire chronique, 7% d'hypertension et 6,4% de diabète. Plus de 60% n'avait aucune comorbidité préexistante identifiée.​

Les statistiques se basent sur un échantillon de 1.286 personnes hospitalisées. Un patient peut présenter plusieurs comorbidités.

© Sciensano



Si vous n'arrivez pas à lire l'infographie :