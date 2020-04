La pandémie de coronavirus a contaminé plus de 1,4 million de personnes et fait au moins 82.721 morts dans 192 pays depuis son apparition en décembre en Chine, selon un comptage AFP à partir de sources officielles mercredi vers 10h00 GMT.

L'Espagne (146.690 cas, 14.555 décès), l'Italie (135.586, 17.127), la France (109.069, 10.328) et l'Allemagne (103.328, 1.861) sont les quatre pays comptant plus de 100.000 cas sur leur territoire. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, de nombreux pays ne testant plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

EUROPE

Pus de 750.000 cas de contamination par le nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, soit plus de la moitié du total mondial, selon un comptage réalisé par l'AFP mercredi à midi. Avec au moins 750.276 cas, dont 58.627 décès, l'Europe est le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Au total dans le monde, 1.438.291 cas et 82.726 morts ont été enregistrés.

L'OMS Europe déconseille d'assouplir les mesures. La branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé mercredi qu'en dépit de "signes positifs" observés dans certains pays de la région, il était trop tôt pour réduire les mesures destinées à contenir la propagation du nouveau coronavirus.

Espagne

Confinée depuis le 15 mars, l'Espagne pourrait commencer à lever certaines mesures de restriction imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus à partir de la fin du mois d'avril, a indiqué mercredi la ministre des Finances et porte-parole du gouvernement Maria Jesus Montero. Selon la ministre espagnole, certaines mesures de distanciation sociale pourraient être levées après le 26 avril, au terme de l'état d'urgence.

Interrogée sur la chaîne de télévision Antena 3, Mme Montero a laissé entendre que les citoyens pourraient progressivement "retrouver leur vie normale" après cette date, bien que le gouvernement donnerait des "consignes claires" sur les interactions sociales dans l'espace public.

Le nombre de cas confirmés dans le pays s'élevait mercredi à 146.690, alors que les autorités augmentent progressivement le nombre de tests de détection. Plus de 14.500 personnes sont décédées des suites du virus.

ASIE

Iran

Les autorités iraniennes ont annoncé mercredi 121 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, ce qui porte à 3.993 morts le bilan officiel en Iran, pays de loin le plus touché par la pandémie de Covid-19 au Proche et au Moyen-Orient. L'Iran a recensé 1.997 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures, portant le total des cas confirmés à 64.586, a ajouté Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé lors de son point de presse télévisé quotidien.

Chine

Des dizaines de milliers de voyageurs se sont rués mercredi dans les gares routières et ferroviaires pour quitter la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie, après la levée de deux mois et demi de bouclage.

AMERIQUES

Venezuela

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a donné l'"ordre" mardi d'hospitaliser la totalité des personnes contaminées par le nouveau coronavirus.

AFRIQUE

Ethiopie

L'Éthiopie a déclaré mercredi l'état d'urgence pour lutter contre le nouveau coronavirus, qui a affecté officiellement 55 personnes et fait deux morts dans le pays. C'est la première fois que l'état d'urgence est instauré en Ethiopie depuis l'arrivée au pouvoir en avril 2018 du Premier ministre Abiy Ahmed qui a depuis tenté de favoriser les libertés politiques dans ce pays jusque-là très autoritaire.

"Parce que la pandémie de coronavirus s'aggrave, le gouvernement éthiopien a décidé de déclarer un état d'urgence dans le cadre de l'article 93 de la Constitution", a déclaré M. Abiy dans un communiqué. "J'appelle chacun à soutenir les organes du gouvernement et les autres qui tentent de surmonter ce problème", a ajouté le Premier ministre, menaçant de "sérieuses mesures légales" quiconque viendrait contrarier la lutte contre le virus.

Selon la Constitution éthiopienne, dans le cas d'un état d'urgence, le Conseil des ministres "a tous les pouvoirs nécessaires pour protéger la paix et la souveraineté du pays", et peut suspendre des "droits politiques et démocratiques". La Constitution prévoit également que l'état d'urgence doit être approuvé par le Parlement, et dure initialement pour un maximum de six mois, avant de pouvoir ensuite être prolongé tous les quatre mois.