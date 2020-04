La pandémie du coronavirus poursuit sa sinistre progression, même si les mesures de confinement semblent commencer à porter leurs fruits dans certains pays, en Europe et aux Etats-Unis, où le rythme des décès journaliers ralentit.

La maladie Covid-19 a déjà tué plus de 112.500 personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, un chiffre qui a doublé en un peu plus d'une semaine.

Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 22.020 décès pour plus de 555.000 cas confirmés. Avec un total de 75.011 morts (pour 909.673 cas), l'Europe demeure le continent le plus durement touché par la pandémie.

Le nombre quotidien de morts montre toutefois des signes de repli depuis plusieurs jours dans certains des pays les plus affectés, en Italie, en France et aux Etats-Unis.

AMÉRIQUE

États-Unis

La pandémie semble approcher de son pic aux États-Unis où 1.514 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, un chiffre en recul pour le deuxième jour consécutif.

L'expert en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a estimé que l'économie américaine pourrait redémarrer graduellement en mai. Alors que les principaux indicateurs de la propagation "ne sont pas seulement stabilisés mais commencent à redescendre", il a dit son "optimisme prudent". Le gouverneur de l'Etat de New York, épicentre de la maladie avec plus de 9.000 morts, a toutefois tempéré : "On ne voit pas de baisse importante, c'est juste une stabilisation", a affirmé Andrew Cuomo.

Équateur

Ailleurs, situation est effroyable dans plusieurs pays, notamment en Équateur où hôpitaux et pompes funèbres sont complètement débordés. A Guayaquil, la capitale économique équatorienne, une équipe spéciale de policiers et militaires a été créée pour recueillir les cadavres qui ne peuvent être enlevés et qui restent parfois abandonnés dans les rues.

Cette équipe a déjà récupéré plus de 700 corps dans les habitations à travers la ville. "Les experts médicaux estiment malheureusement (...) que les décès dus au Covid atteindront dans les prochains mois entre 2.500 et 3.500 rien que dans la province de Guayas", celle de Guayaquil, a déclaré Jorge Wated, qui dirige l'unité.

EUROPE

Italie



L'Italie a annoncé dimanche sa journée la moins meurtrière en plus de trois semaines, avec 431 morts en 24 heures (près de 20.000 morts au total). Depuis le 19 mars, le chiffre quotidien dépassait systématiquement 500 morts.

France



La France constate aussi "une très légère baisse" du nombre de patients en réanimation pour le quatrième jour consécutif, ainsi que du nombre de décès en une journée à l'hôpital (310 morts contre 345 la veille) pour un total de 14.393 morts. Le président Emmanuel Macron, qui doit s'adresser aux Français lundi, envisage néanmoins une prolongation du confinement au moins jusqu'au 10 mai.

Espagne



En Espagne, troisième pays le plus endeuillé du monde (16.972 morts), le bilan quotidien a en revanche rebondi après trois jours consécutifs de baisse. Malgré tout, nombre d'Espagnols reprennent lundi le chemin du travail : les entreprises non essentielles rouvrent après deux semaines d'"hibernation" économique. Face à la crainte d'un rebond des contagions, le gouvernement espagnol a annoncé qu'il allait distribuer 10 millions de masques aux personnes obligées d'emprunter les transports publics pour retourner travailler.

Royaume-Uni



La maladie n'épargne pas non plus les puissants : au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, 55 ans, s'en est sorti, de son propre aveu, de justesse. "Tout aurait pu basculer" pour lui, a-t-il dit dans une vidéo publiée par ses services, à sa sortie de l'hôpital où il est resté une semaine, dont trois jours en soins intensifs. L'épidémie a tué plus de 10.000 personnes au Royaume-Uni.

ASIE

Chine



La Chine, où l'épidémie est globalement endiguée, a annoncé dimanche 97 nouveaux "cas importés" de contamination, principalement le fait de Chinois rentrant chez eux depuis l'étranger, un niveau jamais atteint depuis début mars et la publication de ce décompte.

Parmi les nouveaux cas détectés, 61 personnes ne présentent pas de symptômes. Selon les autorités sanitaires chinoises, 98% de celles qui présentent des symptômes sont des personnes qui sont revenues de l'étranger. Après une première vague épidémique, le pays a récemment assoupli les mesures de restriction et le confinement strict imposés à la population pour lutter contre la propagation du virus. Mais Pékin craint un rebond de l'épidémie, favorisé par l'arrivée de voyageurs contaminés. Face à ce phénomène, la Chine a fermé ses frontières fin mars à la quasi totalité des étrangers pour une durée indéterminée. Elle a aussi réduit drastiquement les vols internationaux. Les nouveaux cas importés sont donc principalement le fait de Chinois rentrant chez eux. Toute personne entrant dans le pays se voit par ailleurs imposer une quarantaine obligatoire de 14 jours.



Israël



L'ancien grand rabbin d'Israël Eliahou Bakshi-Doron est décédé dimanche des suites d'une infection au nouveau coronavirus. Agé de 79 ans, il a été le grand rabbin séfarade d'Israël entre 1993 et 2003.