L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état dimanche d'une augmentation de 183.020 cas de Covid-19 en 24 heures, soit un record quotidien mondial.

Le nombre total d'infections recensées était de plus de 8,7 millions dans le monde, dont au moins 461.000 cas mortels, selon un bilan quotidien de l'organisation basée à Genève (Suisse). Le précédent record de nouvelles infections détectées en un jour était de 181.232 le 18 juin.

Le nombre de décès dû au coronavirus en un jour à déplorer dimanche était de 4.743, portant le bilan total à 461.715

La plus forte augmentation constatée dimanche est liée à la progression de l'épidémie aux Amériques, avec 116.041 nouveaux cas, selon l'OMS. Dans la région, 3.241 personnes sont décédées au cours des 24 dernières heures.

Le Covid-19 a fait 641 morts de plus en 24 heures au Brésil seul, portant le bilan total à 50.617 décès, a indiqué le ministère de la Santé du pays. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé par l'épidémie derrière les Etats-Unis où le virus a tué plus de 120.000 personnes pour plus de 2,2 millions de cas.

L'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Océanie sont sous le seuil du million de cas. Mais un rebond inquiète la Chine depuis la semaine dernière avec plus de 220 nouveaux cas dont 22 dimanche.

L'Asie du Sud-Est est désormais la seconde région du monde qui compte le plus de nouveaux cas diagnostiqués, avec 20.248 patients et 399 morts au cours des denières 24 heures, selon l'OMS.