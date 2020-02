Les ministres européens de la Santé vont se réunir en urgence jeudi à Bruxelles pour discuter de mesures contre la propagation du nouveau coronavirus dans l'UE, a-t-on appris lundi auprès du Conseil de l'Union européenne.

Les ministres, qui se réuniront en présence d'un représentant de l'OMS à partir de 10H00 (09H00 GMT), devraient tenter de trouver une approche coordonnée face à cette maladie, dont une trentaine de cas ont été recensés dans l'UE.

Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a, lors d'une rencontre avec son homologue française Agnès Buzyn à Paris le 4 février, appelé à un débat à l'échelle de l'UE sur d'éventuelles restrictions d'entrée, comme celles décidées par Washington, ou de contrôles accrus aux frontières.

Les Etats-Unis interdisent l'entrée sur le territoire américain de tous les non-résidents arrivant de Chine.

Les deux ministres avaient souligné la nécessité de coordonner les décisions entre pays de l'UE, étant donné la liberté de circulation des citoyens dans l'espace Schengen, où les contrôles aux frontières sont abolis en temps normal.

Les ministres auront "un échange de vues sur de nouvelles mesures d'urgence en matière sanitaire" et discuteront "de solutions (...) pour éviter que l'épidémie ne se propage au sein de l'UE", a indiqué le Conseil dans un communiqué, précisant que la réunion donnerait lieu à l'adoption de conclusions.

"Alors que le coronavirus touche de plus en plus de pays, la coordination et la coopération doivent être notre principal objectif. Il est l'heure de joindre nos forces pour arrêter cette épidémie", a tweeté lundi le commissaire européen chargé de la gestion de crise Janez Lenarcic.

Le nouveau coronavirus a fait 908 morts en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), où le nombre des personnes infectées dépasse les 40.000, selon le dernier bilan établi lundi par les autorités, confirmant une certaine stabilité dans la progression de l'épidémie.

Dans l'UE, 33 cas de coronavirus ont été recensés, dont 14 en Allemagne et 11 en France.