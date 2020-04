Depuis le 10 avril dernier, 13.544 tests ont été réalisés en maisons de repos en Belgique, indique Sciensano dans son bulletin quotidien de l'épidémie.

Côté wallon, seuls 139 résidents ont été testés, contre 6.126 en Flandre et 131 à Bruxelles. En Wallonie toujours, l'accent a été mis sur le personnel soignant puisque 3.824 travailleurs du secteur ont été testés ces six derniers jours.

Au total, 7.146 analyses ont été réalisées sur du personnel (3.004 en Flandre, 3.824 en Wallonie, 104 à Bruxelles et 214 'inconnu'). Celles-ci ont donné lieu à 13% de résultats positifs. 6.398 tests ont aussi été effectués chez des résidents (6.126 en Flandre, 131 à Bruxelles et 139 en Wallonie), avec un test sur cinq positif. Pour les membres du personnel en Belgique, 690 de ces tests concernent des personnes symptomatiques, avec 37% qui se sont révélés positifs, et 6.456 visent des travailleurs asymptomatiques (11% de positifs).

Chez les résidents, la proportion de tests positifs était plus précisément de 20% en Flandre, 25% en Wallonie et 10% à Bruxelles.

Philippe De Backer, ministre en charge de l'approvisionnement du matériel destiné à lutter contre le coronavirus, a précisé mercredi que 194 maisons de repos ont reçu environ 19.500 tests et le groupe cible est actuellement l'ensemble du personnel soignant et tous les résidents qui n'ont pas encore été testés. Mercredi soir, 16.472 tests avaient été enregistrés, dont 12.246 échantillons ont été traités, 4.331 sont en cours de testing ou en transit de la maison de repos vers le laboratoire.

Il a ajouté que dans les deux à trois semaines à venir, environ 200.000 tests seront effectués dans les maisons de repos: 67.000 en Wallonie, 121.000 en Flandre et 20.000 à Bruxelles.