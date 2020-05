AFP et DPA

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 370.261 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT.

Plus de 6.113.340 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 2.520.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Depuis le comptage réalisé la veille à 19H00 GMT, 3.666 nouveaux décès et 123.415 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil avec 956 nouveaux morts, les Etats-Unis (698) et le Mexique (364).

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 104.051 décès pour 1.778.515 cas. Au moins 416.461 personnes ont été déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 38.489 morts pour 274.762 cas, l'Italie avec 33.415 morts (233.019 cas), le Brésil avec 28.834 morts (498.444 cas), et la France avec 28.802 morts (188.882 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 82 décès pour 100.000 habitants, suivi par l'Espagne (58), le Royaume-Uni (57), l'Italie (55), et la France (44).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83.001 cas (2 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4.634 décès (0 nouveau), et 78.304 guérisons.

Depuis samedi à 19H00 GMT, le Rwanda a annoncé un premier décès lié au virus sur son sol.

L'Europe totalisait dimanche à 19H00 GMT 178.080 décès pour 2.151.192 cas, les Etats-Unis et le Canada 111.399 décès (1.869.442 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 50.711 décès (990.972 cas), l'Asie 16.273 décès (542.951 cas), le Moyen-Orient 9.487 décès (404.261 cas), l'Afrique 4.179 décès (145.962 cas), et l'Océanie 132 décès (8.565 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Nouveau bain de foule pour Bolsonaro, près d'un demi-million de cas au Brésil

Le président brésilien Jair Bolsonaro a participé dimanche à un rassemblement avec ses partisans, bravant une nouvelle fois les normes sanitaires et règles de distanciation sociale à l'heure où le pays enregistre près d'un demi-million de cas du nouveau coronavirus. Le chef de l'Etat, ouvertement contre les mesures de confinement, s'est présenté devant le palais présidentiel à Brasilia, saluant des dizaines de sympathisants qui scandaient : "mythe, mythe, mythe".

Tout en se gardant cette fois de toucher les mains de ses partisans, M. Bolsonaro, entouré de ses gardes du corps, a porté deux enfants sur ses épaules. Il est par la suite monté sur un cheval de la police.

Le Brésil, 210 millions d'habitants, est le quatrième pays comptant le plus de morts du nouveau coronavirus en date de samedi avec 28.834 décès, derrière les Etats-Unis (plus de 103.000), le Royaume-Uni (38.489) et l'Italie (33.414), selon un bilan établi par l'AFP.

Le géant latino-américain va bientôt dépasser les 500.000 cas de nouveau coronavirus, deuxième chiffre le plus haut du monde après les Etats-Unis qui enregistrent environ 2 millions de personnes infectées.

Premier jour sans décès depuis mars en Suède

Pour la première fois depuis le mois de mars, aucun décès dû au nouveau coronavirus n'a été rapporté en 24 heures en Suède, indiquent les autorités dimanche. Selon les chiffres officiels, près de 4.400 décès ont été enregistrés dans le pays depuis le 11 mars et environ 37.500 personnes ont été contaminées. De nombreux cas ont été recensés dans des maisons de repos et de soins à Stockholm et dans les environs.

Contrairement à d'autres pays, la Suède n'a pas fermé ses écoles. Les Suédois devaient garder une distance de sécurité et respecter les mesures d'hygiène en vigueur.

Virus au Chili: 1.000 morts, 100.000 contaminations

Le Chili a passé dimanche le cap des 1.000 morts du Covid-19 et 100.000 contaminations au nouveau coronavirus, selon les derniers chiffres officiels. Ces dernières 24 heures, 4.830 nouveaux cas de coronavirus ont été officiellement enregistrés dans ce pays de 18 millions d'habitants ainsi que 57 décès supplémentaires, un record quotidien, a annoncé le ministère de la Santé.

Au total, depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 au Chili, le 3 mars, ce sont 99.688 personnes qui ont contracté cette maladie, dont 1.054 ont perdu la vie.

La plupart des malades qui ont trouvé la mort sont des personnes âgées souffrant d'autres pathologies, mais les autorités ont récemment souligné que la moitié des personnes contaminées ces dernières semaines avaient moins de 40 ans et qu'elles représentaient 12% des hospitalisations.

Vendredi, plus de 80% des contaminations étaient concentrées dans la seule capitale Santiago, qui compte sept millions d'habitants.

L'Amérique latine est devenue le principal terrain de progression du nouveau coronavirus.

Le Bangladesh déconfine, malgré un nombre record de morts en 24h

Le confinement de la population face au nouveau coronavirus a été levé dimanche au Bangladesh, malgré l'annonce le même jour d'un nombre record de morts et de cas de contamination ces dernières 24 heures. Des millions de personnes ont repris le chemin du travail dans les villes densément peuplées de ce pays d'Asie du Sud, dont l'économie a été très impactée par la crise du Covid-19.

"Le confinement a été levé et nous revenons presque à une vie normale", a déclaré la porte-parole du ministère de la Santé Nasima Sultana, appelant ses compatriotes retournant dans leurs entreprises à porter un masque de protection et à observer les règles de distanciation sociale.

Et ce alors que le Bangladesh, qui compte 168 millions d'habitants, a enregistré dimanche sa plus forte hausse quotidienne du nombre de cas de contamination et de morts dues à cette maladie, respectivement 2.545 et 40.

Dans la capitale Dacca, les passagers se sont entassés dans les trains et la circulation automobile est redevenue dense.

Certains portaient gants et masques de protection tandis que, dans les longues files qui s'étaient formées devant les succursales bancaires, les clients maintenaient un espace entre eux.

Les mesures prises le 26 mars pour lutter contre la propagation du coronavirus ont été progressivement allégées ces dernières semaines, seuls les établissements d'enseignement restant désormais fermés.

Au total, 47.151 cas de contamination, dont 650 mortels, ont été officiellement recensés au Bangladesh, même si les experts pensent que ce bilan est bien plus lourd.