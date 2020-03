Il y a en ce moment 20 à 25 personnes hospitalisées en Belgique infectées par le virus Covid-19. "Une poignée de ces patients sont en condition critique, mais demain nous aurons un meilleur aperçu", selon le virologue Marc Van Ranst qui s'exprimait mercredi soir durant une émission spéciale sur la chaîne flamande VTM. Le ministre des Affaires intérieures Pieter De Crem (CD&V) a réitéré un appel à la prudence et à se conformer aux mesures et recommandations du gouvernement. M. Van Ranst a insisté que tout un chacun peut en théorie être infecté de ce nouveau virus. "Pas seulement les personnes âgées, mais aussi les personnes plus jeunes peuvent contracter une infection pulmonaire".

Le virologue a annoncé ne pas être un partisan des restrictions imposées aux évènements organisés en intérieur de plus de 1.000 personnes. "Je n'étais pas en faveur d'y accoler un chiffre. Je trouve regrettable que des organisateurs s'avèrent créatifs avec ce chiffre (certains limitent le nombre de participants à tout juste 1000, NDLR)", déplore l'expert.

Le ministre De Crem a réitéré que la santé publique était "la première priorité", avant les éventuelles conséquences économiques du virus. "Si nous ne prenons pas des mesures maintenant, l'impact économique pourrait être bien plus conséquent à l'avenir", a-t-il ajouté.

La fermeture des écoles pendant deux semaines dans certains pays européens est, selon M. Van Ranst, une bonne mesure qui ne peut toutefois être maintenue que durant une courte période. Il la recommande en outre au plus près du pic du de l'épidémie du virus. Il est enfin préférable que les enfants restent à l'école plutôt que d'être gardés à domicile par leurs grands-parents par exemple. "Il est aussi préférable que les grand-parents soient en contact par téléphone avec leurs petits-enfants", ajoute le virologue.