Au total, 2.000.066 décès ont été recensés, pour 93.321.070 cas déclarés. L'Europe, avec 650.560 morts, est la région la plus touchée, devant l'Amérique latine/Caraïbes (542.410) et les Etats-Unis/Canada (407.090).

Les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts dues au Covid-19 sont les Etats-Unis (389.581), le Brésil (207.095), l'Inde (151.918), le Mexique (137.916), le Royaume-Uni (87.295) et l'Italie (81.325). Ces six pays recensent à eux seuls plus de la moitié des décès dans le monde.