"D’après plusieurs méta-analyses, l’enfant est moins sensible au Covid que l’adulte" Santé Laurence Dardenne

© JEAN LUC FLEMAL

Périodiquement, et cela depuis le début de la pandémie de Covid-19, la question de la contagiosité des enfants refait surface. Et fait débat. Alors qu’on les avait dit fort peu à risque d’infection et donc de transmission dans un premier temps, certaines études semblent montrer qu’ils ne seraient peut-être pas si "innocents"